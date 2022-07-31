بي انفستمنتس القابضة تدرس خيارات حصتها فى توتال مصر بعد صفقة أدنوك الإماراتية

قالت شركة بي انفستمنتس القابضة إنها ستدرس جميع الخيارات المتاحة حول حصتها فى شركة توتال مصر المتخصصة فى خدمات تموين السيارات بعد صفقة الاستحواذ الإماراتية الأخيرة.

وأعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية 28 يوليو الحالى، عن توقيع اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية للاستحواذ على %50 من حصة الفرع المصرى «توتال مصر» بقيمة تقارب 186 مليون دولار.

وتتضمن الاتفاقية دفع مبلغ إضافى يصل إلى 17.3 مليون دولار فى حال استيفاء شروط معينة (للاستحواذ) مما يصل بإجمالى الصفقة إلى 203 ملايين دولار – ما يعادل 3.8 مليار جنيه.

وتستحوذ بي إنفستمنتس القابضة على 6.38% فى توتال مصر بطريقة مباشرة، كما ترتبط بمجموعة مساهمين آخرين (مجموعة مرتبطة) تستحوذ على 9% من الأسهم.

وقالت بى انفستمنتس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنها تلقت إخطارا باتفاقية أدونك مع شركة توتال الفرنسية باعتبارها أحد المساهمين فى الفرع المصرى (توتال مصر) وجار دراسة جميع الخيارات المتاحة مع المجموعة المرتبطة.

بي انفستمنتس : يحق لنا شراء حصة توتال الفرنسية بموجب حق الشفعة

وتنقسم صفقة أدنوك إلى قسمين الأول يختص بالاستحواذ على 34.6% من حصة توتال الفرنسية فى الفرع المصرى، بينما يختص القسم الثانى بشراء الأسهم المملوكة لمجموعة بى إنفستمنتس القابضة (BINV).

وتتيح الاتفاقية لمجموعة بى إنفستمنتس القابضة (BINV) شراء حصة الشركة الفرنسية البالغة (34.6%) بموجب حق أولوية الشراء أو ما يعرف بحق الشفعة باعتبارها من المساهمين فى الشركة محل البيع ، ولكن بنفس السعر المقدم من الشركة الإماراتية (أدنوك) قبل 29 أغسطس القادم.

وقالت مصادر مطلعة للمال إن شركة «توتال» الفرنسية تعتزم الاحتفاظ بحصة %50 من وحدتها فى مصر ، كحد أدنى، ضمن اتفاقية الشراء المزمع تنفيذها لصالح شركة «أدنوك» الإماراتية لتوزيع الوقود ومتاجر التجزئة.

وتستحوذ توتال الفرنسية حاليا على 84.6% من أسهم «توتال مصر»،بينما تمتلك «بى إنفستمنتس القابضة» وشركات مرتبطة نحو 15.4% من الأسهم.

مصادر مطلعة : بى انفستمنتس امام خيارين وكل الاحتمالات واردة

توقيع اتفاقية بين أدونك وتوتال الفرنسية

وأوضحت المصادر أن إتمام العملية مرهون بموقف «بى إنفتسمنتس» من الصفقة، متابعة إن هناك خيارين لإتمام العملية، الأول : قيام «بى إنفستمنتس» ومجموعتها المرتبطة، ببيع كامل أسهمهما البالغة %15.4 على أن تشترى «أدنوك» نحو %34 من توتال الفرنسية، فى ظل تمسك الأخيرة بامتلاك نصف الشركة على الأقل.

أما السيناريو الثانى فيتمثل فى احتفاظ «بى إنفستمنتس» بحصتها فى «توتال» المصرية، مع تقديم عرض لشراء نسبة الـ %34 من الكيان الأم.

وأوضحت المصادر أن «بى إنفستمنتس» القابضة تدرس مع مستشاريها مصير حصتها البالغة %15.4 مضيفة: «كل الاحتمالات واردة».

وقالت إن استثمارات «بى إنفستمنتس» المقدرة وفقا للقيمة العادلة بشركة «توتال إنرجيز مصر» بحوالى 381.5 مليون جنيه، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة عن فترة الربع الأول من 2022.

وأفصحت بى إنفستمنتس فى (ديسمبر 2020) عن بيع 20% من حصتها فى شركة توتال مصر المتخصصة فى خدمات محطات تزويد الوقود بقيمة إجمالية قدرها 146.4 مليون جنيه.

وأشار إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك (27 ديسمبر 2020) إلى أن تلك الحصة جرى بيعها لشركة توتال فرنسا ، الشركة الأم المالكة للفرع المصرى لتنخفض حصتها المباشرة من 7.98% إلى 6.38%.