«بي انفستمتس» : استثمار 300 مليون جنيه في شركة « EZ International »

أعلنت شركة “بي انفستمنتس” القابضة عن ضخ 300 مليون جنيه، في شركة” EZ International ” .

وكانت “بي انفستمنتس” القابضة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق شركة” EZ International ” بالشراكة مع الصندوق الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية التابع لصندوق مصر السيادي و مجموعة العزبي.

وذلك من خلال شركة “بي فارما” التي أسستها “بي انفستمنتس” بغرض الاستثمار في شركة “EZ International”.

وأشارت “بي انفستمنتس” في بيان لإدارة البورصة إلى أن حصتها في شركة “بي فارما” تصل حاليا إلي 60%.

يذكر أن “بي انفستمنتس” القابضة ، حققت خلال الربع الأول من 2023، طفرة في صافي الأرباح المجمعة 1979%، لتسجل 463.8 مليون جنيه، مقابل 22.3 مليون، بالربع الأول من 2022.