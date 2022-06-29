بي إن سبورتس تشيد بإغلاق مواقع بث مباشر لمباريات كرة القدم في مصر

أشادت مجموعة beIN المالكة لقنوات بي إن سبورتس بما قالت إنه “عملية توقيف مواقع قرصنة غير قانونية في مصر”، وهي مواقع عرفت بكونها منصات بث مباشر لمباريات كرة القدم عبر الإنترنت.

وقالت بي إن في بيان على موقعها، إن “مواقع القرصنة” التي تم إغلاقها هي:

• Goalarab.com

• Yalla-Shoot-7sry.com

• yalla-shoot.us

• yallashoot-news.com

وحسب البيان فإن مواقع البث المباشر تلك كانت تعمل من القاهرة.

وتقول المجموعة إن هذه المواقع هي الأكثر شعبية مقارنة بغيرها من مواقع القرصنة غير القانونية للمحتوى الرياضي المباشر في الدول الناطقة بالعربية.

والمواقع الأربعة استقطبت أكثر من 1.8 مليون مستخدم في مصر وما يزيد عن 4.8 مليون مستخدم على مستوى العالم خلال شهر مايو الماضي فقط، وفقا للبيان.

وتقول “بي إن” إن قرابة 9 ملايين مستخدم في مصر يشاهدون محتويات غير قانونية جرى قرصنتها من قنواتها.

وتحتكر “بي إن سبورتس” كغيرها من القنوات الرياضية المشفرة، البث المباشر الفضائي وعير الإنترنت لمجموعة من أقوى البطولات كدوري ابطال أوروبا والدوري الإنجليزي والإسباني وبطولات الفيفا وعلى رأسها كأس العالم.