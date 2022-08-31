«بي إن سبورتس» تجدد اتفاقية حقوق البث الحصري للدوري الألماني في 24 دولة

أعلنت beIN SPORTS التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، عن تجديد اتفاقية حقوق البث الحصري للدوري الألماني في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صفقة لمدة 3 سنوات.

ويعود الدوري الأكبر في المانيا الى شاشات beIN SPORTS نهاية الأسبوع الجاري حيث يفتتح بوروسيا دوترموند الجولة 5 من البطولة بمواجهة مع هوفنهايم وذلك يوم الجمعة (الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرّمة)، لتليها مواجهة بين متصدّري المركزين الأول والثاني من الدوري، حيث سيسافر بايرن ميونيخ بقيادة جوليان ناجلسمان لمواجهة يونيون برلين على أرضه يوم السبت (الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة).

ومع عودة الدوري الألماني الى شاشات beIN SPORTS في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باتت المجموعة الإعلامية تمتلك حقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الألماني والبالغ عددها 306 مباراة، وذلك بالإضافة الى التصفيات النهائية للمواسم القادمة وكأس السوبر الألماني، والدوري الألماني الدرجة الثانية.

وتشمل الصفقة الجديدة الحقوق الرقمية الكاملة بما في ذلك حقوق نشر المحتويات والمقتطفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ beIN SPORTS، بالإضافة الى الموقع الالكتروني beinsports.com.

وقد باتت beIN SPORTS بموجب الشراكة الجديدة، تمتلك حقوق بث الدوري الألماني في 28 اقليماً عالمياً والتي تشمل كلا من فرنسا وتركيا وأستراليا ونيوزيلندا وجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

السبيعي: beIN الوجهة الأساسية لعشاق كرة القدم

و قال محمّد السبيعي الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسرنا أن نرحب بعودة الدوري الألماني إلى شاشات beIN SPORTS ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما اننا فخورون بمنح عشاق كرة القدم الألمانية أفضل تجارب المشاهدة والمشاركة التفاعلية، وكذلك دعم مسيرة كرة القدم الألمانية نحو النمو والازدهار، باعتبار الدوري الألماني أحد أكبر وأهم الدوريات في كرة القدم العالمية. وانطلاقاً من الدوري الإنكليزي الممتاز، والدوري الاسباني، والدوري الفرنسي، وبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والرياضات المتنوعة التي توفرها beIN للمشاهدين، يتربع الدوري الألماني الى جانب أفضل الدوريات والبطولات الرياضية في العالم، بينما تبقى beIN الوجهة الأساسية لعشاق كرة القدم والجماهير الرياضية على حد سواء.”

وأضاف: “اننا نتطلع قدماً الى تغطية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أكبر حدث كروي في العالم، الذي سيقام في قلب الشرق الأوسط، والذي سيضم مجموعة من أفضل لاعبي الدوري الالماني، حيث سيتم نقل كافة المباريات مباشرة وحصرياً عبر قنواتنا. إنه الوقت المثالي لتكونوا من مشتركي beIN SPORTS”.

كلاين : رابطة الدوري الألماني تتطلع لتقديم محتوي رياضي محلي عالمي المستوي

ومن جهته، قال روبرت كلاين، الرئيس التنفيذي للذراع الدولية لرابطة الدوري الألماني: “مع أبطال مثل ساديو ماني الحائز على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022، نحن نتطلع قدماً للعمل مع beIN SPORTS لتقديم محتوى رياضي محلي عالمي المستوى، وعرض أفضل ما في الدوري الألماني للملايين من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة، حيث بات بإمكانهم مشاهدة الدوري ومتابعة أداء فرقهم ولاعبيهم المفضلين مرّة أخرى عبر beIN.”