بي إن سبورتس: بث 22 مباراة في كأس العالم مجانًا على القناة المفتوحة

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” اليوم السبت رسميا بثها لـ22 مباراة من كأس العالم 2022 رسميًا، مُشيره إلى أن بداية البث المجاني سيكون بمباراة قطر والإكوادور في افتتاح البطولة غدا الأحد.

ويقام في كأس العالم 64 مباراة من الافتتاح وصولا للنهائي لذا فهذا يعني بث ما يصل لـ35% من المباريات مجانا.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورتس”، خلال بيان رسمي لها، أن هذا القرار جاء احتفاءًبأول نسخة لكأس العالم يقام في بلد عربي.

وقال محمد السبيعي الرئيس التنفيذي لـ”بي إن” تعليقا على القرار: “يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجاناً ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالاً بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي”.

وأضاف “ونحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة. ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع”.