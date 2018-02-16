بي إن بي باريبا يتوقع خفض الفائدة 2-3% خلال 2018

سيد بدر:توقع يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة بين 2-3% خلال العام الجاري.وخفض المركزي مساء أمس، أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد تعويم العملة المحلية بواقع 100 نقطة مئوية، لتسجل 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض، بعد تسجيل التضخم أدنى مستوى م

سيد بدر:

توقع يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة بين 2-3% خلال العام الجاري.

وخفض المركزي مساء أمس، أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد تعويم العملة المحلية بواقع 100 نقطة مئوية، لتسجل 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض، بعد تسجيل التضخم أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016.

وأشار بشاي، إلى أن معدل التضخم الشهري في مصر قد يشهد تذبذا في النصف الثاني من ٢٠١٨ بسبب الرفع المتوقع في أسعار الوقود والكهرباء.

وتابع “ولكن نتوقع وصول التضخم السنوي لـ١٣-١٤٪ خلال يوليو ٢٠١٨ بالتماشي مع مستهدفات البنك المركزي المصري”.

وأعلن المركزي أنه يستهدف خفض التضخم لمستوى 13% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في سياق آخر قال بشاي “إن تذبذبات الأسواق العالمية خلال مطلع فبراير مدفوعة بالمبالغة في تقييم الاسهم وتغير توقعات النمو والتضخم في أمريكا بشكل مفاجئ وليس بسبب سوق السندات”.

