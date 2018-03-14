بي إنفستمنت : 5 مليارات جنيه حجم الأصول المدارة

أحمد علي- منى عبد الباري قالت شركة بي بي إي بارتنرز إنفستمنتس إن حجم الأصول المُدارة لديها يبلغ حاليًّا 5 مليارات جنيه. وتمتلك الشركة في محفظة استثماراتها 19 شركة، بينها 7 تخارجات. وتتنوع استثماراتها الحالية بين قطاعات التمويل العقاري، والتأجير…

أحمد علي- منى عبد الباري





قالت شركة بي بي إي بارتنرز إنفستمنتس إن حجم الأصول المُدارة لديها يبلغ حاليًّا 5 مليارات جنيه.

وتمتلك الشركة في محفظة استثماراتها 19 شركة، بينها 7 تخارجات.

وتتنوع استثماراتها الحالية بين قطاعات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل متناهي الصغر، والطاقة الشمسية.

وبحسب بيانات أعلنتها الشركة خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الطرح العام والخاص لنحو 35% من أسهمها بالبورصة عن مراحل تطور رأسمالها منذ بدايتها في عام 2006 بقيمة 884 مليون جنيه، إلى نحو ملياري جنيه ففي 2017، بينما كان أعلى مستوى وصل إليه هو 2.3 مليار جنيه عام 2010.