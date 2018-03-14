بي إنفستمنت : 100 مليون جنيه مكاسب من التعويم

تغطية- أحمد علي ومنى عبد الباري قال حازم بركات، الرئيس المؤسس، ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنت- بي بي إي بارتنرز سابقًا- إن الشركة حصدت مكاسب قيمتها 100 مليون جنيه من تحرير سعر الصرف عام 2016.وكشف بركات، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم، حول طرح نحو 35% من أسهمها بالب

تغطية- أحمد علي ومنى عبد الباري





قال حازم بركات، الرئيس المؤسس، ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنت- بي بي إي بارتنرز سابقًا- إن الشركة حصدت مكاسب قيمتها 100 مليون جنيه من تحرير سعر الصرف عام 2016.

وكشف بركات، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم، حول طرح نحو 35% من أسهمها بالبورصة، أن الشركة حققت 153 مليون جنيه أرباحًا في 2016، كان نصيب العمليات التشغيلية للشركة منها 53 مليون جنيه فقط، بينما مثلت مكاسب تحرير سعر الصرف 100 مليون جنيه.

وفي نوفمبر 2016 قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية للقضاء على أزمة متفاقمة في العملة الأجنبية.