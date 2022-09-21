بي إنفستمنتس تعتمد دراسة مستشار مالي قيم أسهم «جيزة للأنظمة» بنحو 1.8 مليار جنيه

اعتمدت شركة بي إنفستمنتس القابضة دراسة مستشار مالي مستقل قيم أسهم جيزة للأنظمة (سيستمز) بنحو 1.8 مليار جنيه فى إطار عرض الشراء المقدم من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سعودية).

وقالت بي إنفستمنتس القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء إن مجلس إدارتها اطلع على تقرير القيمة العادلة المعد من شركة BOD كيز للاستشارات المالية ووافق عليه بجلسة 20 سبتمبر الجاري إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات.

وانتهى تقرير BOD كيز للاستشارات المالية إلى تقدير حقوق المساهمين فى شركة جيزة للأنظمة بنحو 1.81 مليار جنيه وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة ، و1.83 مليار جنيه وفقا لطريقة المضاعفات (كلا الطريقتين مستخدمتين فى قواعد المحاسبة المصرية).

بي إنفستمنتس تبيع حصتها فى جيزة للأنظمة إلى شركة سعودية

وأعلنت بي إنفستمنتس القابضة فى 5 يونيو الماضى توقيع اتفاقية بيع نهائية لحصتها البالغة 44.7% فى شركة جيزة للأنظمة (سيستمز) إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والإتصالات (سعودية).

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها ،إنها ستلتزم بالإفصاح وفقا لقواعد المادة 43 قبل تنفيذ الصفقة وعملية نقل الأسهم. (لم يتضمن البيان تفاصيل مالية حول الصفقة)

وتلقت الشركة فى 3 أبريل الماضى عرضا غير ملزما من العربية لخدمات الإنترنت والإتصالات (solutions)،للاستحواذ على حصتها غير المباشرة فى شركة جيزة سيستمز المتخصصة فى أنظمة التحكم الذكية.

وتعد شركة جيزة للأنظمة إحدى الشركات الرائدة فى مجال تصميم وتنفيذ مشروعات الحلول المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ،وتضم الشركة فريق من 1100 متخصص فى عدد من دول العالم.

وتنتشر أعمال الشركة فى مصر والسعودية والامارات وقطر وكينيا وتنزانيا ونيجريا واوغندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدم الشركة خدماتها لعملاء فى أكثر من 40 بلد،وتمتلك شركة بى انفستمنتس القابضة حوالى 44.7 % من شركة جيزة للانظمة ( بطريقة غير مباشرة).

جيزة للأنظمة وقعت عقد مشروع سعودى عام 2019 بقيمة 30 مليون دولار

عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

ووقعت جيزة للأنظمة فى يوليو 2019 عقد مشروع استبدال عدادت ذكية للمياه بالمملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية 30 مليون دولار تقريبا.

وقالت بى إنفستمنتس فى إفصاح مرسل للبورصة (17 يوليو 2019) إن هذا العقد تم توقيعه مع شركة المياه الوطنية بالمملكة ويقضى بتوريد وتركيب عدادات ذكية واستبدال العدادت القديمة للقطاع الشمالى الغربى، وذلك بالتضامن مع شركة الأعمال المدنية- احدى شركات مجموعة الراشد.

ومن المقرر تركيب 120 ألف عداد ذكى للمياه فى المناطق الشمالية الغربية من البلاد لتغطية مناطق القصيم وتبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية، بالإضافة إلى تحديث بيانات عدادات المياه وتركيب الشبكة الثابتة التلقائية للعدادات 7على 200 ألف عداد ذكى للمياه ودمجها فى إدارة بيانات العدادت وأنظمة الفوترة لشركة المياه الوطنية السعودية.

ويستهدف المشروع خفض المهدر والفاقد من المياه فى المملكة متوقعة الانتهاء منه بحلول مارس 2024.

إنفستمنتس باعت حصة فى توتال مصر بقيمة 146 مليون جنيه نهاية 2020

توتال إيجيبت

وتخارجت بي إنفستمنتس خلال العامين الماضيين من حصصها فى بعض الشركات التابعة ، كما باعت بعض استثماراتها فى شركات أجنبية عاملة فى السوق المصرى.

وأفصحت الشركة فى (ديسمبر 2020) بيع 20% من حصتها فى شركة توتال مصر المتخصصة فى خدمات محطات تزويد الوقود بقيمة إجمالية قدرها 146.4 مليون جنيه.

وقالت “بى إنفستمنتس” فى إفصاح للبورصة المصرية (27 ديسمبر 2020) عن بيع تلك الحصة إلى شركة توتال فرنسا ،الشركة الأم المالكة للفرع المصرى.

وانخفضت حصة “بى إنفتسمنتس” فى شركة توتال مصر من 7.98 % إلى 6.38 % من إجمالى الأسهم.

كما وافق مجلس إدارة الشركة فى نفس الشهر على بيع حصتها فى شركة “بيارد إس إي ” البالغة 60% بقيمة إجمالية قدرها 19 مليون جنيه.

وتستعد “بى إنفستمنتش القابضة” لطرح كيان مشترك مع “إم إم جروب” فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ،وتدرس المجموعة المالية هيرميس بدائل الطرح منذ سبتمبر 2020.