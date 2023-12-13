«بي إنفستمنتس» تعتمد دراسة القيمة العادلة للاستحواذ على أوراسكوم المالية عبر مبادلة الأسهم

اعتمد مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، تقرير المستشار المالي المستقل لدراسة القيمة العادلة في صفقة الاستحواذ على شركة اوراسكوم المالية القابضة، عبر مبادلة الأسهم.

وأوضحت بي انفستمنتس القابضة، أنه تم اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل شركة “بي دى أوكيز للاستثمارات المالية”، الذي يشمل معامل مبادلة بواقع سهم من أسهم بي إنفستمنتس، مقابل 51.15 سهم من أسهم أوراسكوم المالية.

ووافق مجلس إدارة بي إنفستمنتس على تقديم عرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون خيار الشراء النقدي، حتى 4.24 مليار سهم ، تمثل 90%، من أسهم أوراسكوم المالية، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة بواقع 524.5 مليون سهم .

وعلى صعيد متصل، اعتمد مجلس إدارة بى إنفستمنتس، تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 800.12 مليون جنيه، إلى 1.17 مليار جنيه، بزيادة 374.29 مليون جنيه.

وذلك بإصدار 74.85 مليون سهم بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم، إضافة لعلاوة إصدار بواقع 20.22 جنيه للسهم، وبغرض مبادلة أسهم الزيادة بواقع 1 سهم من أسهم بني انفستمنتس، مقابل 56.76 سهم من أوراسكوم المالية القابضة.