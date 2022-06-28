«بي إنفستمنتس» القابضة تستحوذ على «المصرى لأطفال الأنابيب» بقيمة 126 مليون جنيه

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة عن حصولها على جميع الموافقات اللازمة لاتمام عملية الاستحواذ على 51% من إجمالى أسهم المركز المصرى لأطفال الأنابيب.

وتوقعت بي إنفستمنتس القابضة إلا تزيد القيمة النهائية لعملية الاستحواذ عن 126 مليون جنيه ، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تتم الصفقة عبر شركة” بى للاستثمار فى الرعاية الصحية” المؤسسة حديثا وتمتلكها بي إنفستمنتس القابضة بنسبة 100% .

وأفصحت بي إنفستمنتس القابضة (ديسمبر الماضى) عن تأسيس هذه الشركة باستثمارات مبدئية قدرها 200 مليون جنيه، ورأسمال مرخص به قدره مليار جنيه بغرض تكوين ذراع استثمارية لاقتناص الفرص فى الشركات المصرية الواعدة بالمجال الطبى.

وشرعت بى للاستثمار فى الرعاية الصحية منذ 5 ديسمبر الماضى (تاريخ توقيع اتفاقية الاستحواذ على المركز) فى استيفاء الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة والجهات المعنية والبورصة المصرية لإتمام عملية الاستحواذ .

بي إنفستمنتس القابضة توقع اتفاقية بيع نهائية لحصتها فى شركة «جيزة للأنظمة»

وأفصحت بي إنفستمنتس القابضة فى 5 يونيو الجارى توقيع اتفاقية بيع نهائية لحصتها البالغة 44.7% فى شركة جيزة للأنظمة (سيستمز) إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والإتصالات (سعودية).

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها ،إنها ستلتزم بالإفصاح وفقا لقواعد المادة 43 قبل تنفيذ الصفقة وعملية نقل الأسهم. (لم يتضمن البيان تفاصيل مالية حول الصفقة)

وتلقت الشركة فى 3 أبريل الماضى عرضا غير ملزما من العربية لخدمات الإنترنت والإتصالات (solutions)،للاستحواذ على حصتها غير المباشرة فى شركة جيزة سيستمز المتخصصة فى أنظمة التحكم الذكية.

وتعد شركة جيزة للأنظمة إحدى الشركات الرائدة فى مجال تصميم وتنفيذ مشروعات الحلول المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ،وتضم الشركة فريق من 1100 متخصص فى عدد من دول العالم.

وتنتشر أعمال الشركة فى مصر والسعودية والامارات وقطر وكينيا وتنزانيا ونيجريا واوغندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدم الشركة خدماتها لعملاء فى أكثر من 40 بلد،وتمتلك شركة بى إنفستمنتس القابضة حوالى 44.7 % من شركة جيزة للانظمة ( بطريقة غير مباشرة).

وتخارجت بي إنفستمنتس القابضة خلال العامين الماضيين من حصصها فى بعض الشركات التابعة ، كما باعت بعض استثماراتها فى شركات أجنبية عاملة فى السوق المصرى.

وأفصحت الشركة فى (ديسمبر 2020) بيع 20% من حصتها فى شركة توتال مصر المتخصصة فى خدمات محطات تزويد الوقود بقيمة إجمالية قدرها 146.4 مليون جنيه. كما وافق مجلس إدارة الشركة فى نفس الشهر على بيع حصتها فى شركة “بيارد إس إي ” البالغة 60% بقيمة إجمالية قدرها 19 مليون جنيه.

إنفستمنتس تستعد لطرح كيان مشترك مع “إم إم جروب” فى البورصة

وتستعد “بى إنفستمنتش القابضة” لطرح كيان مشترك مع “إم إم جروب” فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكلفت “إم إم جروب” للصناعة والتجارة العالمية فى سبتمبر 2020 المجموعة المالية هيرميس بدراسة بدائل طرح إحدى هذه الشركات المشتركة.

وقالت “إم إم جروب”، فى إفصاح، للبورصة، 21 سبتمبر 2020، إن هذا التكليف يختص بدراسة بدائل طرح شركة ابتكار للاستثمارات المالية فى البورصة المصرية أو إحدى الشركات التابعة لها.

وأرسلت شركة “بى إنفستمنتس القابضة” بيانًا مماثلًا للبورصة باعتبارها إحدى ملاك شركة ابتكار للاستثمار المالية.

ويتوزع هيكل ملكية “ابتكار” بين عدة شركات، أبرزها “إم إم جروب” المالكة لنحو (49.9%)، و”بى إنفستمنتس القابضة” بنسبة 20.3%.

وتضم “ابتكار” عدة شركات تابعة؛ أبرزها “Bee”و” مصارى”، العاملتان فى مجال الدفع الإلكترونى.

كما يتبعها شركة فيتاس مصر العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى مجموعة شركات “تمويل” العاملة فى مجال التمويل العقارى والاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم.