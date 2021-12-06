بي إنفستمنتس القابضة تؤسس شركة رعاية صحية باستثمارات مبدئية 200 مليون جنيه

بي إنفستمنتس القابضة تفصح عن تفاصيل تأسيس أول استحواذ فى مجال الرعاية الصحية

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة عن تأسيس شركة جديدة فى مجال الرعاية الصحية باستثمارات مبدئية قدرها 200 مليون جنيه، ورأسمال مرخص به قدره مليار جنيه.

وقالت بي إنفستمنتس القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة، الاثنين إن هذه الشركة تحمل اسم “بى للاستثمار فى الرعاية الصحية” وتهدف إلى الاستثمار فى الشركات المصرية الواعدة فى المجال الطبى.

ووقعت الشركة الجديدة اتفاقية للاستحواذ على 51% من إجمالى رأسمال المركز المصرى التخصصى الحديث لعلاج العقم وأطفال أنابيب (وهو أول استثمار للشركة)

وشرعت الشركة فى استيفاء الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة والجهات المعنية والبورصة المصرية لإتمام عملية الاستحواذ .

بي إنفستمنتس تستعد لطرح كيان مشترك مع “إم إم جروب” فى البورصة

وتستعد شركة “بي إنفستمنتش القابضة” لطرح كيان مشترك مع “إم إم جروب” للصناعة والتجارة العالمية فى البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وكلفت “إم إم جروب” للصناعة والتجارة، فى سبتمبر قبل الماضى، المجموعة المالية هيرميس بدراسة بدائل طرح إحدى هذه الشركات المشتركة.

وقالت “إم إم جروب”، فى إفصاح، للبورصة، 21 سبتمبر 2020، إن هذا التكليف يختص بدراسة بدائل طرح شركة ابتكار للاستثمارات المالية فى البورصة المصرية أو إحدى الشركات التابعة لها.

وأرسلت شركة “بى إنفستمنتش القابضة” بيانًا مماثلًا للبورصة باعتبارها إحدى مُلّاك شركة ابتكار للاستثمار المالية.

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار بين عدة شركات؛ أبرزها إم إم جروب المالكة لنحو (49.9%)، وبى إنفستمنتس القابضة بنسبة 20.3%.

وتضم شركة ابتكار القابضة عدة شركات تابعة؛ أبرزها Bee، مصارى، العاملتان فى مجال الدفع الإلكترونى.

كما يتبعها شركة فيتاس مصر؛ العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى مجموعة شركات “تمويل” العاملة فى مجال التمويل العقارى والاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم.

ووافق مجلس إدارة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، فى 24 فبراير الماضى، على شراء حصة تبلغ 20% من أسهم شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد “Bee”، والمملوكة لشركة تكنوبيز إكويبمنتس بي تي إي.

وقالت إم إم جروب، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذه العملية تأتى فى ضوء الاستعداد لطرح ابتكار القابضة في البورصة المصرية.

ومن المقرر ارتفاع حصة ابتكار في شركة Bee بعد العملية من 60% إلى 80%، مقابل منح مساهمي “تكنوبيز إكويبمنتس” الحق في الاكتتاب في شركة ابتكار.

ووقّعت شركة فودافون مصر، فى 23 فبراير الماضى، مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية تمهيدًا لمشاركتها فى اكتتاب زيادة رأسمال كلٍّ من شركتي بي ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين.

بيع حصتين من الأسهم فى توتال مصر بـ165.4 مليون جنيه

ووافق مجلس إدارة بى إنفستمنتس، فى 30 ديسمبر الماضى، على بيع حصتها فى شركة “بيارد إس إي” البالغة 60%، بقيمة إجمالية قدرها 19 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذه الحصة ستباع إلى الشريك الرئيسى الآخر فى “بيارد” وسيسدد ثمنها على دفعات.

ونوهت الشركة بأن صافى القيمة الدفترية لاستثمارتها فى “بيارد” يبلغ 9.5 مليون جنيه، وفقًا للقوائم المالية المصدرة فى الربع الثالث من العام الماضى.

وفوَّضت الشركة رئيس مجلس الإدارة على توقيع العقود الخاصة بعملية البيع واستيفاء الإجراءات المكملة.

وأعلنت الشركة، فى نفس الشهر (27 ديسمبر)، بيع 20% من حصتها فى شركة توتال مصر المتخصصة فى خدمات محطات تزويد الوقود، بقيمة إجمالية قدرها 146.4 مليون جنيه، إلى شركة توتال فرنسا؛ الشركة الأم المالكة للفرع المصري.

وانخفضت حصة “بى إنفتسمنتس” فى شركة توتال مصر من 7.98% إلى 6.38% من إجمالي الأسهم.

يشار إلى أن شركة بى إنفستمنتس القابضة أفصحت عن نيتها التخارج من شركة “توتال مصر” منذ 4 أغسطس الماضى، وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.

وأظهرت نتائج أعمال عام 2020 ارتفاع صافى الربح المجمع لشركة بى انفستمنتس إلى 287.9 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 173.2 مليون جنيه خلال 2019.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 31 مارس الماضى على اقتراح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه عن عام 2020 تُصرَف فى شكل كوبون نقدى بواقع 1.25 جنيه للسهم.