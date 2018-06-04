بي إم للتأجير التمويلى تظهر ضمن الكبار خلال يناير وفبراير

سيد بدراحتلت شركة بي إم للتأجير التمويلي، التي تعتبر من أحدث الشركات المنضمة للقطاع، المركز الثاني على مستوى السوق مستحوذة على حصة سوقية 15.67% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.ووفقًا لتقرير حديث لهيئة الرقابة المالية فقد أبرمت الشركة 6 عقود خلال الفترة بقيمة 703.38 مليون جنيه لتأتي في المركز ال

سيد بدر

احتلت شركة بي إم للتأجير التمويلي، التي تعتبر من أحدث الشركات المنضمة للقطاع، المركز الثاني على مستوى السوق مستحوذة على حصة سوقية 15.67% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ووفقًا لتقرير حديث لهيئة الرقابة المالية فقد أبرمت الشركة 6 عقود خلال الفترة بقيمة 703.38 مليون جنيه لتأتي في المركز الثانى بالسوق.

وانضمت الشركة للقطاع في النصف الثاني من العام الماضي وتتوزع ملكيتها بواقع 41% لبنك مصر، و10% لشركة مصر للاستثمارات المالية ذراع البنك الحكومى في مجال الاستثمار المباشر، و39% لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و10% للشركة القابضة للتأمين.