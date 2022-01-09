سيــارات

«بي إم دبليو» تتفوق على «مرسيدس» في أمريكا

للعام الثالث على التوالي
المال - خاص 11:05 م, الأحد, 9 يناير 22 11:05 م, الأحد, 9 يناير 22

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فوقت شركة “بي إم دبليو إيه جي” على منافسيها “مرسيدس بنز” و”لكزس”، من حيث مبيعات السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي، مستفيدة من جهودها للتغلب على نقص الرقائق الذي تعاني منه صناعة السيارات، بحسب سبوتنيك الروسية.


وتفوقت مبيعات “بي إم دابليو” على “مرسيدس” بـ32705 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 60 ألف سيارة للعام بأكمله، وهي فجوة أكبر بكثير مما كانت عليه عندما كان الاثنان متقاربين وسط الإغلاق الوبائي لعام 2020.

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وقفزت مبيعات “بي إم دبليو” بنسبة 21% العام الماضي إلى 336.6 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات مرسيدس بنسبة أقل من 1% فقط.

واستفادت “بي إم دبليو” من المبيعات القوية لطرازاتها “إكس 3″ و”كروس أوفر” و”إكس 5″، فيما انتعشت مبيعات سيارات السيدان بنسبة 18% خلال العام.

ويتوقع بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة الشركة الذي يشرف على المبيعات والعلامات التجارية، دفعة أخرى هذا العام حيث تطرح الشركة سيارة “آي إكس” سيدان الكهربائية.

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نمت مبيعات “لكزس”، المملوكة لشركة “تويوتا”، بنسبة 11% العام الماضي، وقادت سيارة “جي إل إي” رباعية الدفع مبيعات “مرسيدس”، حيث ارتفعت بنسبة 35%.

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بقلم المال - خاص

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