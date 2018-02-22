بي أيه إس إف للكيماويات تدعم برنامج ترينكس

المال ـ خاص أعلنت شركة «بى ايه إس إف» كبرى الشركات الكيماوية فى مصر، دعمها لبرنامج ترينكس، فى إطار دورها لدعم الأبحاث العلمية فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء فى السوق المصرية. قال أيمن نافع، العضو المنتدب لشركة «بى ايه إس إف»: إننا ندعم جامعة هليوبوليس المشاركة فى بر

المال ـ خاص

أعلنت شركة «بى ايه إس إف» كبرى الشركات الكيماوية فى مصر، دعمها لبرنامج ترينكس، فى إطار دورها لدعم الأبحاث العلمية فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء فى السوق المصرية.

قال أيمن نافع، العضو المنتدب لشركة «بى ايه إس إف»: إننا ندعم جامعة هليوبوليس المشاركة فى برنامج ترينكس، والتى تُعد شريكًا موثوقًا به لمثل هذه المشروعات المهمة.

وأضاف نافع إن الاستدامة والابتكار محركان مهمان فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم مصر بتطويره، مؤكدا أن “بي إيه إس إف تؤمن أن هذا البرنامج يجسد جوهر التنمية المستدامة من خلال التفكير عالميًا.

على الصعيد المحلى يُشارك فى برنامج ترينكس عدد من المؤسسات المتمرسة فى البحث والتطبيق العملى فى المجالات المتعلقة بمصادر المياه والطاقة والغذاء، وتشمل كلًا من: جامعة هليوبوليس، جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مكتبة الإسكندرية من مصر، جامعة بوليتكنيكو دى ميلانو من إيطاليا، إضافة إلى جامعة آخن من ألمانيا.

وأعلنت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة أنها ستُقيم مدرستها الشتوية الثانية للدكتوراه فى الفترة من 3 – 17 مارس 2018، وستركز الدورة الجامعية على مثلث المياه والطاقة والغذاء والعلاقة بينهما، وذلك لتزويد الباحثين الشباب من جميع أنحاء مصر بالمهارات والمعرفة اللازمة للاستغلال الأمثل لمصادر المياه والطاقة والغذاء.

وقال الدكتور محمد يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس: إن الهدف الرئيسى من مدرسة ترينكس الشتوية الثانية هو التوسع بناءً على نجاح تجارب العام الماضى، وستعمل المدرسة الشتوية على جعل مبادرة “المياه والطاقة والغذاء” نقطة التواصل بين قطاعات الأبحاث والتعليم والابتكار من أجل إدارة الموارد المستدامة وتطويرها فى إطار الاقتصاد الأخضر فى مصر.

وأضاف هاشم: سوف يدعم المشروع إنشاء منصة جامعية لتعزيز العلاقة بين مصادر المياه والطاقة والغذاء وصلتها بالبحث والتعليم والابتكار.

جدير بالذكر أنه من المتوقع بحلول عام 2050 أن يتضاعف الطلب على موارد الطاقة بنسبة تزيد على %50، حيث يؤدى النمو السكانى والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الطلب على موارد الغذاء والمياه فى جميع أنحاء العالم.