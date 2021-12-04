«بي آي تكنولوجيز» تشارك في الدورة السادسة لمعرض فوود أفريكا

تشارك شركة BI-Technologies من خلال حلولها وخدماتها الرقمية في قطاع الصناعات الغذائية وتطلق تطبيق “مندوبي” رسميًا للتجار الشركة تعلن عن توسعاتها وتبدأ عملياتها رسميا باليونان لخدمة السوق الأوروبية .

وكشف تامر ماهر المؤسس و العضو المنتدب لشركة Bi-Technologies أن الشركة لديها خطة لمضاعفة استثماراتنا خلال العام المقبل وزيادة أعداد الموظفين القاهرة- ديسمبر 2021 , انطلاقا من أهمية مشاركتها في الفعاليات الإقليمية والعالمية .

و أعلن عن مشاركة الشركة المصرية المتخصصة في مجال البرمجيات والحلول الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدورة السادسة من المعرض التجاري الغذائي المصري ” فوود أفريكا” Food Africa 2021، والذي يعقد تحت شعار “تذوق فرص النمو” وذلك خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة بمشاركة 400 شركة محلية وإقليمية.

و تعقيبا على هذه المشاركة قال تامر ماهر، المؤسس والعضو المنتدب لشركة BI-Technologies ان الشركة تحرص على التواجد في مثل هذه الأحداث والفعاليات من خلال استعراض أبرز الحلول المتخصصة والتي تنفرد بها الشركة لخدمة قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف ، وخلال مشاركتها تعرض BI-Technologies مجموعة من الحلول والتطبيقات الرائدة منها حلول وبرمجيات للتحكم في المبيعات وعمل المناديب عن بعد من خلال تطبيق Sales Buzz بالإضافة لبرنامج Fleet Control والذي يساعد في متابعة شاحنات النقل .

وأضاف ان الشركة تمتلك حلول مثل Roadnet والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من إدارة الخدمة الميدانية من خلال التخطيط والتنفيذ والتكرار على الطرق لتحقيق التوازن بين خدمة العملاء والاحتياجات الفريدة للعمل مع الحفاظ على سلامة وأمان السائقين والأصول والعلامة التجارية للشركة .

وأضاف أن هناك برنامجا Payment Processing يساعد في معالجة نظام المدفوعات لشركات السلع الغذائية والاستهلاكية بالتعاون مع Fawry FMCG ,بالإضافة إلى حلول الفاتورة الإلكترونية E-invoicing وغيرها من التطبيقات التي تعمل على تفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي لمواكبة متطلبات العصر وتعتبر هذه الحلول المتخصصة تناسب قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع.

وأضاف أن استمرار النجاحات التي حققتها الشركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ,دفع BI-Technologies إلى الإعلان عن مشاركتها في المعرض من خلال إطلاقها لتطبيق “مندوبي” الذي يسهل على التجار التواصل السريع والآمن مع الشركات الكبرى لإجراء الطلبيات والقيام بعملية السداد سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية .

وأوضح أن هذا التطبيق يعمل على الهواتف الذكية سواء الأندرويد أو IOS، وباعتبارها شريكا ذهبيا لشركة مايكروسوفت العالمية تمتلك الشركة حلول خاصة بتخطيط موارد المؤسسات ERP من خلال Microsoft Dynamics 365 بالإضافة لكونها من الشركاء الاستراتيجيين لكل من Honeywell,Omnitrac,SOTI, Vispera and Fawry FMCG

وتابع ماهر أن شركته التي تأسست قبل 15 عاما تمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات في العديد من المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية وهو ما أهلها اليوم للإعلان عن بدء عملياتها رسمياً في دولة اليونان لتصبح اليونان بوابة الشركة للسوق الأوروبية نظرا للطلب المتزايد على حلول الشركة وخدماتها .

و أضاف أن الشركة تمتلك عدة أفرع بخلاف مقرها الرئيسي في مصر في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مشيرا أن الشركة تنوي خلال عام 2022 مضاعفة استثماراتها وأعداد موظفيها، لتلبية احتياجات سوق العمل حيث يعمل لدى الشركة أكثر من 150 موظفا والمدربين على أعلى مستوى احترافي .

و توقع أن تحقق الشركة نسب نموا يبلغ 35% بنهاية العام مع استمرارها في تحقيق نموا كبيرا في حجم أعمالها.