«بي آي تكنولوجيز» تستعرض مشروعاتها في مصر بالتعاون مع «مايكروسوفت» خلال «كايرو آي سي تي»

أعلنت “BI-Technologies” «بي آي تكنولوجيز» العاملة في مجال البرمجيات في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشريك الذهبي لمايكروسوفت عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT والذي يعقد خلال الفترة من 27-30 نوفمبر الحالي تحت شعار “قيادة التغيير”.

وتستعرض “بي أي تكنولوجيز” نجاحاتها في عدد ضخم من المشروعات التي نفذتها مؤخرا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، حيث انطلقت أعمال الشركة في عام 2006 وعلى مدار 16 عاما الماضية نفذت الكثير من المشروعات، وتمتلك الشركة سجلا حافلا في تقديم حلول البرمجيات المتكاملة والتي ساهمت في التحول الرقمي لعملائها في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال العام الحالي نفذت الشركة الكثير من المشروعات الكبرى، حيث نجحنا بالتعاون مع مايكروسوفت مصر في تحقيق الكثيرمن الإنجازات خلال العشرة أعوام الماضية في العديد من التطبيقات وأهمها مجال تخطيط موارد المؤسسات ERP Microsoft Dynamics 365”(Enterprise Resources Planning) “، حيث تم تنفيذ عدد هائل من المشروعات الناجحة مع العديد من الشركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر قمنا بالتعاون مع “شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC” بتطبيق حلول Microsoft Dynamics 365 مع اجتياز تحدي ربطه بتطبيقات ضمان المختلفة بنجاح وقد لاقى هذا المشروع استحسان الجميع، كما تعاقدنا مع “الجامعة الكندية” للتطبيق حلول Microsoft Dynamics 365 ودمجة مع نظام القبول و إمكانية تحقق الطالب وولي الأمر من الأقساط المدفوعة والمستحقة.

وتعقيبا على هذه المشاركة، أعرب تامر ماهر، المؤسس والعضو المنتدب لشركة BI-Technologies عن سعادته بالمشاركة في الدورة 26 من المعرض والمؤتمر الذي يحظى باهتمام الحكوميين وقادة التكنولوجيا في مصر والمنطقة، حيث يعد المعرض فرصة ذهبية للقاء العملاء الجدد والحاليين، مشيرا إلى أن الشركة ستستعرض خلال مشاركتها عدد من المشروعات الكبرى التي نفذتها اعتمادا على حلول وتقنيات مايكروسوفت، حيث تنفرد بي آي تكنولوجيز في تطبيق وتطويع حلول Microsoft Dynamics 365 لتناسب قطاعات مختلفة مثل البيع والتجزئة، التوزريع، التصنيع ،التطوير العقاري، الخدمات المالية، التعليم والخدمات الصحية وقطاعات اخرى مما يضاعف من مميزاتنا التنافسية وزيادة حصتنا السوقية كمقدم حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) .

وأوضح نعتبر كل عملائنا متميزين ومتفردين في مجالهم ولكن يمكننا حصر عدد من الأمثلة في كل قطاع داخل مصر وخارجها فمثلا الضحي وMantrac وبيتي في قطاع التوزيع, البيع والتجزئة mazaya و RA Sport وأمواج و الجامعة الكندية في التعليم و Best Cheese Co. (Lactel) وWhite Point في التصنيع ، معمار المنصور والصفوة و EDECS والصريف في التطوير العقاري وضامن في قطاع الخدمات المالية و SOFICOPHARM والشركة السعودية للخدمات الطبية وأخرى ونعتبرهم إضافة كبرى لقائمة عملاء Microsoft Dynamics 365 .

يذكر أن BI-Technologies تمتلك مجموعة من الحلول والتطبيقات الرائدة منها حلول وبرمجيات للتحكم في المبيعات وعمل المناديب عن بعد من خلال تطبيق Sales Buzz إضافة لبرنامج Fleet Control والذي يساعد في متابعة شاحنات النقل.

كما تمتلك الشركة حلول مثل Roadnet والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من إدارة الخدمة الميدانية من خلال التخطيط والتنفيذ والتكرار على الطرق لتحقيق التوازن بين خدمة العملاء والاحتياجات الفريدة للعمل مع الحفاظ على سلامة وأمان السائقين والأصول والعلامة التجارية للشركة، إضافة لذلك هناك برنامج Payment Processing الذي يساعد في معالجة نظام المدفوعات لشركات السلع الغذائية والاستهلاكية بالتعاون مع Fawry FMCG، كما أن حلول الفاتورة الإلكترونية E-invoicing وغيرها من التطبيقات التي تعمل على تفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي لمواكبة متطلبات العصر وتعتبر هذه الحلول المتخصصة تناسب قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع .