«بي آي تكنولوجيز» تستعرض حلولها لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف بمعرض فوود أفريكا

أعلنت BI-Technologies الشركة المصرية المتخصصة في مجال البرمجيات والحلول الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن مشاركتها في الدورة السابعة من المعرض التجاري الغذائي المصري ” فوود أفريكا” Food Africa 2022 والذي يعقد في الفترة من 5-7 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة بمشاركة 730 عارضا محليا ودوليا و500 مشتر عالمي، والمقام على مساحة 30 ألف متر مربع.

وتعقيبا على هذه المشاركة ، قال نزيه باهي، مدير المبيعات بشركة BI-Technologies، إن الشركة تحرص عاما تلو الآخر على المشاركة في معرض “فوود أفريكا” والذي يعد من الفعاليات المتخصصة بالقارة الإفريقية والتي تحرص الشركة علي التواجد والمشاركة فيها لعرض أحدث حلولها وخدماتها الرقمية التي تقدمها لقطاع الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا باعتباره واحدًا من القطاعات الواعدة في السوق ، حيث يمثل المعرض بوابة تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي في مصر وإفريقيا.

مشيرا إلى أنه وفقا للأرقام الرسمية المعلنة فإن هذا القطاع بلغت استثماراته 500 مليار جنيه في عام 2021 وتبلغ نسبة مساهمة قطاع التصنيع الغذائي 14% من إجمالي القطاع التصديري المصري.

وأوضح أن الشركة تمتلك سجلًا حافلًا من النجاحات في المشروعات التي نفذتها مؤخرا ليس في السوق المصرية فقط بل في عدة دول عربية أخرى مثل السودان والسعودية وعمان والبحرين والكويت والجزائر وإثيوبيا والمغرب وغيرها مع كبريات الشركات العاملة في هذه الدول.

ومن جانبه قال أحمد النجار مدير تطوير الأعمال بالشركة إن “بي اي تكنولوجيز” لديها التزام تجاه قطاع الصناعات الغذائية، حيث تمتلك الشركة حزمة من الحلول لخدمة هذا القطاع والتي تعمل على تحسين أداء الشركات وزيادة مبيعاتها أبرزها حلول متكاملة ومترابطة والتي تنفرد بها شركتنا لخدمة قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف من خلال حل Sales Buzz والذي يساعد على أتمتة المبيعات وعمل المناديب عن بعد.

ويشتمل على عدد آخر من الحلول تساعد في أداء المهام المختلفة وكذلك تطبيق “مندوبي” Mandoobi الذي يسهل على التجار التواصل السريع والآمن مع الشركات الكبرى لإجراء الطلبيات والقيام بعملية السداد سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.

ويعمل هذا التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد أو IOS بالإضافة لبرنامج Fleet Control والذي يساعد في متابعة شاحنات النقل وإدارة الأسطول ويتيح برنامج Field Buzz التابع للشركة إدارة الخدمات الميدانية.

وتستعرض الشركة أيضا من خلال ِشراكتها الاستراتيجية مع Omnitracs Solera حلولا مثل Roadnet والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من إدارة الخدمة الميدانية من خلال التخطيط والتنفيذ والتكرار على الطرق لتحقيق التوازن بين خدمة العملاء والاحتياجات الفريدة للعمل مع الحفاظ على سلامة وأمان السائقين والأصول والعلامة التجارية للشركة.

كما يساعد حل Vispera على المحافظة على تطابق ترتيب البضائع على الرف، أما حل Power-BI الذي تعرضه الشركة يعمل على تحليل أداء الأعمال وحلول أخرى لشركة مايكروسوفت لإدارة الموارد المؤسسية ERP))من خلال Microsoft Dynamics 365 .

وتستعرض الشركة أيضا أحدث إصدارات Sales Buzz والتي تشمل Advanced Workflow ، وModule Supervisor الخاص بمشرفي المبيعات.