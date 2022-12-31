«بيو مارين» للأدوية تحقق 377 مليون جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «بيو مارين» للأدوية مبيعات بقيمة 377 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

تأسست شركة «بيو مارين» منذ 25 عامًا، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا الحيوية وتسعى لتغيير حياة المرضى من خلال الاكتشاف الجيني، وتركز الشركة أبحاثها العلمية على الأمراض الوراثية لإيجاد حلول وبدائل مناسبة للمرضى.

وقال الدكتور محمد فاضل، رئيس قسم بحوث التدريب بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وعضو لجنة إدارة الأزمات بقطاع مكتب وزير الصحة، إنَّ توطين صناعة الدواء يعتمد بصورة أساسية على اكتشاف مواد خام جديدة لعلاج الأمراض المُختلفة وهو الدور الذى كان يقوم به قسم البحوث لدى هيئة الرقابة الدوائية.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن هيئة الدواء المصرية ألغت وظائف الباحثين، وتوقف البحث العلمى لإنتاج المواد الخام لتصنيع الدواء، موضحًا أن ما يحدث فى الوقت الحالى هو الحصول على ترخيص تعبئة فقط من الشركات المنتجة وصاحبة الحق فى ابتكار المواد الخام لتصنيع الأدوية، مشيرًا إلى أن إيلاء الأولوية للبحث العلمى هو حجر الزاوية فى توطين صناعة الدواء.

وأشار إلى أنَّ الكوادر المصرية بكليات الصيدلة والمراكز البحثية قادرة على ابتكار مواد خام فعالة شريطة توفير الدعم المادي، وتجهيز المعامل، مؤكدًا أن الطفرة التى تشهدها أسواق عربية فى تصنيع الدواء مثل السعودية والأردن تدار بعقول وخبرات مصرية، وتساهم فى زيادة الناتج القومى لهذه الدول، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة لها.