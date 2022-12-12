«بيو مارين» تحقق مبيعات بقيمة 246 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «بيو مارين» مبيعات بقيمة 246 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

تأسست شركة «بيو مارين» منذ 25 عامًا، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا الحيوية وتسعى لتغيير حياة المرضى من خلال الاكتشاف الجيني، وتركز الشركة أبحاثها العلمية على الأمراض الوراثية لإيجاد حلول وبدائل مناسبة للمرضى.

وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن هناك جهدا كبيرا من هيئة الدواء المصرية في استخدام صلاحيتها لضبط الأدوية المغشوشة في المصانع غير المرخصة.

وأكد أن هذه الأدوية يتم تداولها في أماكن غير مرخصة لأن أي مستشفى أو عيادة، يلزمها القانون بشراء الأدوية من جهتين فقط هما، شركة الأدوية نفسها المصنعة للدواء، أو من خلال شركات التوزيع المعتمدة التي تشتري الدواء من المصانع، وأصبحت بذلك دورة الدواء مغلقة.

وأضاف في تصريحات لـ «المال» أنه يمكن شراء الأدوية حاليًا عن طريق تنزيل تطبيقات إلكترونية لا تخضع لأي رقابة، أو من خلال مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، إذ جعلت هذه الآليات غير المراقبة الأدوية المغشوشة تتسلل إلى السوق المصرية.

وأوضح أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة أعطى حق الضبطية القضائية لمفتشي الصحة دون إذن نيابة، كاشفا أن أي شخص يقوم بتفتيش الصيدلية دون وجود مفتش صيدلي، يكون هذا الإجراء باطلا قانونًا.

ونوهت هيئة الدواء عن مئات الأنواع من الأدوية المغشوشة عبر موقعها الرسمي، في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن غلق أكثر من مكان بسبب بيع تشغيلات مغشوشة أو مُهربة من الأدوية، إذ تم تحريز حوالي 350 ألف عبوة وأقراص مواد مخدرة وأدوية مغشوشة.