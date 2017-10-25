بيونج كوان : نخطط لبدء برنامج تعليم اللغة الكورية فى الإذاعة

افتتاح قسم دراسات اللغة الكورية بجامعة كفر الشيخ نهاية العامسمر السيدأكد كيم بيونج كوان، القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية بمصر، أنه من المقرر افتتاح قسم جديد لدراسات اللغة الكورية بجامعة كفر الشيخ، نهاية العام، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس كانت أولى الجامعات التى شهدت افتتاح أول قسم لت

افتتاح قسم دراسات اللغة الكورية بجامعة كفر الشيخ نهاية العام









سمر السيد

أكد كيم بيونج كوان، القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية بمصر، أنه من المقرر افتتاح قسم جديد لدراسات اللغة الكورية بجامعة كفر الشيخ، نهاية العام، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس كانت أولى الجامعات التى شهدت افتتاح أول قسم لتعليم اللغة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى عام 2005.

وأضاف، فى فعاليات الندوة التى نظمتها السفارة الكورية، اليوم، أن هناك ما يقرب من 200 خريج مصرى من قسم دراسات اللغة الكورية بجامعة عين شمس منذ افتتاحه حتى الآن، كما يتراوح عدد المقبلين على الدراسة بالقسم سنويًّا بين 30 و50 طالبًا، مؤكدًا أن السفارة لا تخطط لزيادة أعداد الطلبة الملتحقين بالقسم، خاصة أنه بالنظر لأقسام لغات أخرى كالفرنسية واليابانية والصينية يلتحق بها الكثيرون، وفى النهاية لا يحصلون على فرص عمل، مقارنة بخريجى قسم الدراسات الكورية الذين يعملون مباشرة بعد التخرج.

وتابع: كما أن كل الشركات الكورية العاملة محليًّا كـ”إل جى” يرغبون فى توظيف الشباب مباشرة، وهذا يعتبره الطلبة شيئًا مميزًا.

كما تخطط السفارة لبدء برنامج لتعليم اللغة الكورية عبر موجات الإذاعة والتليفزيون، مشيرًا إلى أن هناك قسمًا لتعليم اللغة الكورية بالمركز الثقافى الكورى ويشهد توافد الكثير من المصريين للدراسة به، مؤكدًا أن زيادة الأعداد كانت هى الدافع لافتتاح أقسام جديدة لدراسة اللغات الكورية بالجامعات المصرية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية، فى مارس العام الماضى، كانت بمثابة نقطة تحول للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الدولتين لتكون أكثر ودية، متمنيًا أن تسهم الأنشطة والفعاليات المختلفة التى تقيمها السفارة بتوطيد روابطهما في المستقبل.