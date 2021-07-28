«بيونج» تحقق أول مكسب فصلي خلال عامين وسهمها يقفز بنسبة 5%

سجلت شركة بيونج أول مكسب فصلي لها خلال عامين بدعم من انتعاش تسليمات الطائرات طراز ماكس 737 بعد استئناف الرحلات المحلية.

أول مكسب فصلي

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع سهم الشركة بنسبة 5% برغم توتر العلاقات الأمريكية الصينية وتراجع الرحلات الطويلة.

وتلعب الطائرات طراز ماكس 737 دورا رئيسيا في التعافي المالي لبيونج، إذ تهرول الشركة لتعويض خسائر مبيعات بمليارات الدولارات بسبب الجائحة والتعافي من فضيحة السلامة الناجمة عن حادثتي تحطم طائرتين طراز ماكس 737.

ويتعين على الشركة كذلك معالجة الاختلالات الهيكلية لطائراتها الأكبر والأكثر ربحية من طراز 787.

وأدت مبيعات الشركة الأعلى في مجالي الدفاع والخدمات إلى تحسين نتائجها ولا تزال بيونج تتوقع تحقيق تدفقات سائلة إيجابية عام 2022.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5% عند 234 دولار خلال منتصف التعاملات على الرغم من تراجع مؤشر داو جونز الصناعي.

وقال المدير التنفيذي للشركة ديفيد كولهون في رسالة إلى الموظفين إن بيونج تخطط للإبقاء على العمالة التي تقدر بنحو 1400 ألف شخص. وكانت الشركة سابقا تستهدف خفض العمالة إلى 130 ألف بنهاية عام 2021.

وتحدث كولهون إلى المستثمرين قائلا:” السوق المحلي الأمريكي يظهر تعافيا ملموسا،” لكنه حذر من أن تعافي الرحلات العالمية يتطلب وقتا أطول.

وأضاف أن بيونج كانت قلقة بخصوص متحورات كوفيد-19 ونقص العمالة في سلاسل امداداتها الضخمة.