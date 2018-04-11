بيومي وأبوشقة يبحثان فكرة تشكيل ائتلاف بين الدستور والوفد

ياسمين فواز

التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور مساء الأربعاء بمقر الوفد لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية.





وشارك باللقاء إبراهيم العزب الأمين العام لحزب الدستور ومحمد موسى أمين التنظيم بحزب الدستور والسفير نور القيادي بحزب الوفد.





وتناول اللقاء عدد من القضايا المثارة على الساحة، ومناقشة فكرة تشكيل ائتلاف بين الأحزاب السياسية المتقاربة أيديولوجيا كخطوة أولى للدمج فيما بينهم في كيانات قوية.





وأكد الجانبين خلال اللقاء على أن وجود ديمقراطية حقيقية في مصر يتطلب وجود احزاب قوية يكون لها تواجد في الشارع وتعبر عن مطالب الجماهير.





وفي نهاية اللقاء قدم بيومي التهنئة لابوشقة بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق، متمنيا له النجاح والتوفيق والنهوض ببيت الأمة.