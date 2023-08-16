بيومي فؤاد يعود للسينما بـ3 أفلام تطرح اليوم

يعود الفنان بيومي فؤاد لشاشة السينما حاليا بـ3 أفلام سينمائية دفعة واحدة، سيتم طرحها اليوم بدور العرض السينمائية بمصر ، ويعرض لبيومى فؤاد حالياً في السينمات فيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وهذه الأفلام السينمائية الجديدة هي فيلم “مندوب مبيعات” ويقوم بيومي فؤاد ببطولته وتشاركه البطولة الفنانة آيتن عامر، بالإضافة لكوكبة من الفنانين منهم أحمد فتحي وإسلام إبراهيم ويسرى مسعودي تأليف وإخراج حامد صالح وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

والفيلم الثاني “العميل صفر” ويشارك في بطولته مع أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد فكرة أكرم حسني وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله اخراج كريم العدل.

بينما الفيلم الثالث هو” وش في وش” ، ويشارك فيه مع محمد ممدوح وأمينة خليل ، بالإضافة لأحمد خالد صالح وأنوشكا وإخراج وليد الحلفاوي ، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.