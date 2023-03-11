بيومي فؤاد يظهر كضيف شرف مع يسرا في 1000 حمد الله ع السلامة

يتعاون الفنان بيومي فؤاد مع يسرا للمرة الثانية في مشوارهما الفني بمسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” المعروض في موسم رمضان القادم الذي ينطلق على مختلف القنوات التلفزيونية أواخر مارس الحالى.

ويظهر بيومي فؤاد في أحداث المسلسل كضيف شرف، وينتمي العمل لطابع اجتماعي كوميدي، وسيعرض على قناة سي بي سي في شهر رمضان.

مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

ويعتبر هذا التعاون الفني الثاني بين بيومي فؤاد ويسرا بعد مشاركتهما معا في مسلسل ” خيانة عهد” منذ سنوات وحقق العمل نجاحا كبيرا .