«بيوميريو ايجيبت» تستثمر 300 مليون جنيه في الأجهزة الطبية خلال 2022

قال الدكتور هشام جميل مدير عام شركة بيوميريو إيجيبت ، والتابعة لشركة بيوميرو الفرنسية أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات خلال العام الجاري بقيمة 300 مليون جنيه في عده محاور، أبرزها تأسيس الشركة بالإضافة إلى الاستثمار المباشر وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن الشركة ضخت استثمارات خلال عامي 2019- 2020 بقيمة 200 مليون جنيه.

وأضاف جميل على هامش مؤتمر صحفي أقيم بجناح الشركة فى المعرض الطبي الافريقي الأول أنه تم الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد على توزيع 15 جهازًا كمرحلة أولى علي جميع المستشفيات الحكومية بالسوق المصرية.

و أشار جميل إلى أنه تم إطلاق احدث جهاز للشركة في مصر وهو جهاز تحليل “فايتك إم.إس. برايم” الجديد، والذي من شأنه أن يمكن المنظومة الصحية والبحثية والعلاجية المصرية من سهولة الكشف عن أدق الأوبئة والفيروسات والبكتريا والميكروبات.

وأوضح أن ذلك فيما لا يتجاوز الدقيقة الواحدة فقط، وبأقل تكلفة ممكنة، بدلاً من استغراق 5 ساعات فى حالات التشخيص الأخرى أو استغراق ما يزيد عن يومٍ كامل فى حالات التحليل اليدوية .

وأكد جميل على دعم جهود الدولة في المضى قدماً وفقاً لتوجهات القيادة السياسية بتدعيم وتقوية المنظومة الصحية والعلاجية بمصر، بما يليق بملامح ومستهدفات الجمهورية الجديدة.

وقال جميل إن مصر تشهد حالياً طفرة كبيرة وواضحة في مجال التشخيص العلاجي، وأن القيادة السياسية تدعم استخدام أحدث الوسائل والأجهزة والتقنيات من أجل ضمان وسرعة خطوات التشخيص والعلاج فى مصر وتقليل الضغط في قوائم الانتظار.

وأشار إلى أن مصر من شأنها أن تصبح مركزاً رائداً في مجال التشخيص العلاجي ومكافحة الأمراض والأوبئة من خلال توطين وتوظيف أحدث التقنيات العلاجية العالمية، مثل أنظمة وأجهزة “فايتك إم.إس. برايم” و”بايوفاير”.

وأضاف جميل أن استخدام الوسائل الحديثة في التشخيص يساعد على سرعة العلاج والاستجابة، متابعاً أن تطبيق الدولة لمنظومة الشراء الموحد ساعد بلا شك على شراء الأجهزة بأسعار مناسبة تنافس وبقوة الأجهزة الأمريكية والعالمية.

وأكد أن هدف الشركة الرئيسي توفير أحدث الأجهزة حول العالم في السوق المصري بهدف تقليل قوائم الانتظار على جميع المستشفيات.

وتهدف الشركة إلى نقل وتوطين تلك الصناعات وفقاً للمعايير الدولية إلى مصر، تماشياً مع جهود القيادة السياسية وخطط التنمية لتصبح مركزاً دولياً رائداً في مجال التشخيص العلاجي.

وتشارك بيوميريو إيجيبت الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة التشخيصية والمعملية الخاصة بالكشف عن الأوبئة، في أنشطة وفعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقي الأول، والذي يقام حالياً تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 – 7 يونيو الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وبمشاركة ما يزيد على 102 شركة محلية وأفريقية.