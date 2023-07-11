« بيوميرو» الفرنسية ومستشفى «57357» يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مضادات الميكروبات

وقعت شركة «بيوميرو » الفرنسية – bioMérieux – مذكرة تفاهم مع مستشفى سرطان الأطفال «57357» لتقديم حلول وخبرات وخدمات عالية القيمة في الإشراف على مضادات الميكروبات لتحسين الرعاية الصحية للمرضى.

وتنص الاتفاقية التي وقعتها « بيوميرو» مع مستشفى سرطان الأطفال «57357» على أن تكون الثانية شريكًا لتحديد القيمة الطبية والاقتصادية وإظهار أفضل الممارسات القائمة على البيانات حول مبادرات الإشراف على مضادات الميكرويات وتحسين تدخلاتها بالإضافة إلى تقييم الأداء الإكلينيكي للحلول التشخيصية الجديدة.

وقال رامي عزب، المدير العام لشركة « بيوميرو» في مصر وليبيا، إن الشراكة مع مستشفى سرطان الأطفال تضيف إلى خبرات كيانه عن طريق الاستفادة من خبرة علماء الميكروبيولوجي والأطباء الرائدين بها لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتطوير حلول الإشراف على مضادات الميكروبات؛ موضحًا أن النتائج السريعة للمرضى والمعلومات الوبائية ستمكن علماء الميكروبيولوجي والأطباء من العمل معاً بشكل أفضل بهدف تحسين الرعاية الصحية للمرضى.

من جانبها، صرحت دكتورة لبني شلبي، أستاذ أورام الأطفال جامعة القاهرة واستشاري أورام الأطفال 57357 ورئيس وحدة الأمراض المعدية بها، بأن « بيوميرو» تعتبر شريكًا عالميًا يتمتع بالتزام طويل المدى وخبرة في تشخيص الأمراض المعدية وحضور قوي في جميع أنحاء العالم، واقتناعها بأن العمل معًا سيعزز كفاءة وجودة رعاية المرضى وسيظهر تحسنًا كبيرًا في تدابير الإشراف على مضادات الميكروبات.

وقال مارك هاريبو، نائب الرئيس الأول « بيوميرو» في منطقة أفريقيا، إن الشركة موجودة في القارة السمراء منذ أكثر من 20 عامًا؛ موضحًا أنها اتجهت لزيادة استثماراتها بها عن طريق افتتاح فرع لها في مصر؛ مضيفًا أنها تتطلع إلى مواصلة تمهيد الطريق للتأثير على الصحة العامة في مصر.

وأضاف هاريبو أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن أن أكثر من 1.27 مليون حالة وفاة تعزى إلى مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2019، وأن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 10 ملايين بحلول عام 2050؛ موضحًا أن «بيوميرو» تخصص 12% من مبيعاتها للابتكار من خلال البحث والتطوير وعمليات الاستحواذ الخارجية لضمان وجود تأثير إيجابي على حياة المرضى.

وتعتبر «بيوميرو» شركة عالمية مختصة في مجال التشخيص المختبرى منذ عام 1963، وتتواجد في 45 دولة وتخدم أكثر من 160 دولة بدعم من شبكة كبيرة من الوكلاء، وسجلت إيراداتها في 2022 نحو 3.6 مليار يورو، وكانت 90% من المبيعات خارج فرنسا.