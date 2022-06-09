«بيوميرو إيجيبت الفرنسية» تدرس تصنيع الأجهزة الطبية فى السوق المحلية

تدرس شركة بيوميرو إيجيبت، التابعة لشركة بيوميرو الفرنسية العاملة فى قطاع الأجهزة الطبية، بدء التصنيع المحلي وتوطين صناعة أجهزة الكشف عن الميكروبات فى مصر، مع إمكانية التصدير إلى السوق الأفريقية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح المعرض الطبى الأفريقى الأول، بضرورة تعظيم القطاع الطبى فى مصر وأفريقيا، وفقًا لتأكيدات الدكتور هشام جميل، مدير عام الشركة بمصر.

وقال جميل، فى تصريحات لـ«المال»، على هامش المعرض الطبى الأفريقى الأول، إن حصة مصر من الأجهزة الطبية التى يتم إنتاجها من قِبل الشركة الأم ثابتة، وهذا يوضح البُعد الإستراتيجى لأهمية مصر بالنسبة للشركة الفرنسية.

وكشف أنه من المستهدف طرح 200 جهاز طبى فى عام 2023 فى السوق المحلية.

وأضاف جميل أن الأجهزة البالغ عددها 200 موزعة إلى 60 جهاز مايكروبيولوجي، و100 جهاز إيمينولجي، و40 جهاز بايوفاير،

مشيرًا إلى أنه من المستهدف طرح 15 جهاز تحليل فيروسات، وهو أحدث ما أنتجته الشركة الفرنسية فى جميع المستشفيات الحكومية المصرية.

وقال إن تلك الأجهزة تسهِّل على المنظومة الصحية الكشف بكل سهولة وسرعة لا تزيد على دقيقتين عن أدقّ الأوبئة والفيروسات والبكتيريا والميكروبات.

نتواجد فى 4 دول أفريقية.. وجارٍ التخطيط لاقتحام نيجيريا

وأشار جميل إلى أن شركة بيوميرو إيجيبت لديها إدارة مستقلة عن الإدارة الأم «الشركة الفرنسية»، ما سهَّل لها الانتشار فى قارة أفريقيا، من خلال التواجد فى كل من دول الجزائر، وساحل العاج، وكينيا، وجنوب أفريقيا، ويتم التخطيط حاليًّا للتواجد فى نيجيريا.

وكشف أن حصة الشركة فى السوق المحلية تصل إلى 15% فى قطاع إيمينولوجى (أجهزة الكشف عن المناعة)، وبنسبة 70% فى المايكروبيولوجى (الأجهزة المجهرية)، وتصل إلى 90% فى أجهزة بايو فاير (البيولوجي)، ومستهدف فى 2023 مضاعفة الحصص السوقية فى تلك الأجهزة.

وأضاف جميل أنه تم من خلال هيئة الشراء الموحد توفير أكثر من 120 جهاز مايكروبيولوجى فى المستشفيات الحكومية، إضافة إلى أجهزة الكشف عن الميكروبات فى مستشفيات زويل، والسلام الدولي، والشروق.

ولفت إلى أنه يتم حاليًّا الإعداد لبروتوكول تعاون مع وزارة الصحة بهدف الإسهام فى الاستخدام الرشيد للمضاد الحيوي، نظرًا لمدى خطورته التى تعدّ أشد خطورة من فيروس كورونا- على حد وصفه.

وقال إنه من المتوقع أن يصل عدد الوفيات إلى 300 مليون شخص فى 2023 ، بسبب استخدام المضاد الحيوى دون نصيحة طبية من الطبيب المختص.

وأوضح جميل أنه منذ تأسيس شركة بيوميرو إيجيبت فى أواخر 2019 أى ما قبل ظهور فيروس كورونا مباشرة تم طرح أكثر من 1000 جهاز للكشف عن الأمراض والميكروبات فى السوق المصرية، وتم تطوير نحو 25 جهازًا من تلك الأجهزة للمساعدة فى الكشف عن أدق الفيروسات والأمراض الأخرى.

يشار الى أن الدكتور هشام جميل كان قد صرح، لـ«المال»، منذ أيام، بأنه من المستهدف ضخ 300 مليون جنيه استثمارات مبدئية فى 2022، عبر زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل، موضحًا أنه تم ضخ نحو 200 مليون جنيه استثمارات فى 2020/2019.

يشار إلى أن المعرض الطبى الأفريقى الأول أقيم فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو الحالي، وذلك تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،

إضافة إلى الدكتور هارفى جميس مكتشف فيروس سي، وعدد من وزراء ووفود الدول الافريقية والعربية، وما يزيد على 102 شركة محلية وأفريقية وعالمية تعمل بالقطاع الطبى فى مختلف المجالات.