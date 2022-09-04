«بيور هيلث» الإماراتية تستحوذ على حصة أقلية في «أردنت» للخدمات الصحية الأمريكية وتضخ 500 مليون دولار

أعلنت مجموعة “بيور هيلث”، منصة الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، والتابعة لشركة ألفا ظبي القابضة، اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة أقلية في شركة “أردنت” للخدمات الصحية (Ardent Health Services)، الشركة المتخصصة في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة ومقرها ناشفيل بولاية تينيسي.

وقالت “بيور هيلث”، في بيان وصل “المال” أن الاتفاقية تتضمن استثمار اجمالي وقدره 500 مليون دولار، موضحة أن هذا الاستثمار يخضع للشروط المعتادة وسيتم إنجازه بعد تلقي جميع الموافقات التنظيمية اللازمة في الولايات المتحدة.

وتعتبر “أردنت” (Ardent) هي رابع أكبر مشغل خاص لمستشفيات الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة والتي تشغل 30 مستشفى وأكثر من 200 موقع رعاية صحية في ست ولايات، ويعمل لديها نحو 26 ألف موظف.

وسيتم إنجاز استثمار “بيور هيلث” من خلال شراء حصة أقلية في “أردنت” من مجموعة “إيكويتي للاستثمارات” (EGI)، وهي شركة استثمار خاصة مقرها شيكاغو وتمتلك أغلبية أسهم “أردنت”.

وكجزء من الاتفاقية، ستحصل “بيورهيلث” على حق رقابي بمجلس إدارة شركة “أردنت”، إلا أنها لن يكون لها مقعد في مجلس إدارتها. كما لا تشمل الاتفاقية خطط تأسيس توسيعية “لأردنت” أو أي تعاون بين “أردنت” و “بيورهيلث” في مجال تقديم الرعاية الصحية.

واستضافت مجموعة “إيكويتي للاستثمارات ” حفل توقيع الاتفاقية الذي شهد حضور كلاً من فرحان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيور هيلث”، وسام زيل، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة “إيكويتي للاستثمارات” (EGI)، ومارتي بونيك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أردنت” للخدمات الصحية.

وقال سام زيل، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة “إيكويتي للاستثمارات” (EGI): “تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في مجموعة “إيكويتي للاستثمارات” EGI)) في شراكتها مع مؤسسات تحمل الرؤية ذاتها وتمتلك الخبرة والحرص على تفعيل فرص الاستثمار. ونتطلع إلى بناء علاقة مثمرة مع “بيور هيلث” التي تواصل استكشاف الآفاق المتنوعة لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة”.

وتعليقًا على هذا الإعلان الاستثماري الكبير، قال فرحان مالك: “تمثل اتفاقية الاستثمار الكبيرة نقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والعالم، وتعتبر فرصة هامة “لبيور هيلث” حيث نتواصل لبناء علاقات مع كبار مقدمي حلول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة للاستفادة من أعلى المعايير وأفضل الممارسات السريرية من أجل توفير تجربة رعاية صحية رائدة في دولة الإمارات”.

وأضاف مالك: “تمتلك “أردنت” سجلاً حافلاً في تقديم خدمات متميزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ونتطلع إلى اكتساب المزيد من المعارف والخبرات لدعم هدفنا الأكبر المتمثل في تطوير علم اطالة العمر وفتح آفاقاً أطول لعمر البشرية”.