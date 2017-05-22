بيور لايف تنشئ مصنع محطات تحلية باستثمارات 1.3 مليار دولار

محمود زكي



كشف المهندس سيد حبيش، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيور لايف لتصنيع الفلاتر ومحطات التحلية، أن الشركة تستهدف التوسع في استثماراتها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من خلال إنشاء مصنع “بيور صودا” للصناعات الكيماوية في منطقة محور قناة السويس بالعين السخن بحجم استثمارات يقدر بحوالي 1.3 مليار دولار وذلك بشراكة سعودية يابانية.



وأضاف أن المشروع الجديد هو بداية استثمارات ضخمة تنوي المجموعة ضخها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم استيفاء الدراسات الفنية والمالية لإنشاء مجمع الصناعات الكيماوية بأحدث نظم التقنيات العالمية، وهو ما يسهم بقوة في دعم خطة للدولة المصرية لتعظيم الإنتاج المحلي والصادرات.



ولفت إلى أن المجموعة قامت باختيار مصر من قبل، حيث بدأت منذ عام 2015، فى إنشاء شركة بيور لايف لتصنيع الفلاتر ومحطات التحلية، ويخصص المنتج للتصدير إلى الخارج، حيث يقع مصنع بيورلايف فى المنطقة الحرة العامة بدمياط، وبدأ انتاجه فى يناير لعام 2016 وهو مشروع سعودى مصرى، وتقوم الشركة حاليا بتصدير منتجاتها الى دول الخليج والإتحاد الأوروبى، مع تلبية جزء من احتياجات السوق المحلية.