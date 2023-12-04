بين 2 و5 جنيهات.. قفزات في أسعار ألبان مزارع دينا والعصائر والجبن (مستند)

شهدت أسعار ألبان مزارع دينا والجبن زيادات جديدة في الأسواق المحلية، بداية من اليوم، بما يتراوح بين جنيهان إلى 5 جنيهات للعبوة، وفقًا للنوع والعبوة.

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان رفعت أسعار ألبان مزارع دينا منزوع الدسم، وزن العبوة 850 مل، ارتفعت إلى 40 جنيهًا، بدلًا من 35 جنيهًا.

وحصلت “المال” على مستند بالزيادات الجديدة، والتى تضمنت ارتفاع سعر لبن مزارع دينا بالتمر والشيكولاتة والفراولة عبوة وزن 850 مل إلى 42.25 جنيه، بزيادة 5 جنيهات

كما ارتفع سعر لبن رايب بالخوخ والمانجو مزارع دينا وزن 250 ملي ليسجل 13 جنيهًا، وبلغ لبن رايب 400 ملي نحو 27 جنيهًا، وسجل لبن رايب 850 ملي سعر 40 جنيهًا.

كما صعد سعر جبن مزارع دينا جبنة بيضاء ملح خفيف وزن 450 جرامًا إلى 83.75 جنيه، ورفعت سعر جبن أبيض فيتا 450 جرامًا إلى 83.75 جنيه.

فيما قفز سعر جبن أبيض براميلي 450 أو اسطنبولي جم إلى 83.75 جنيه، وسجل سعر جبنة مطبوخة بطعم الشيدر 500 جم إلى 132.25 جنيه، ورفع سعر جبنة مطبوخة بطعم الشيدر حجم 275 جرامًا إلى 81 جنيهًا.