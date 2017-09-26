بين مصر وأميركا.. فليتنافس المتنافسون

تتراجع موجة التفاؤل التى عمّت الرأى العام ووسائل الإعلام المصرية فى الشهور الأخيرة.. بالنسبة للعلاقات المصرية- الأميركية من بعد فوز «ترامب» بالرئاسة نوفمبر الماضى، باعتباره- ربما- أفضل من أسلافه، لكن لم يكتمل العام إلا وشهدت العلاقات ما يشى بسلسلة من المواقف الأميركية.. تناقضت مع التوقعا

تتراجع موجة التفاؤل التى عمّت الرأى العام ووسائل الإعلام المصرية فى الشهور الأخيرة.. بالنسبة للعلاقات المصرية- الأميركية من بعد فوز «ترامب» بالرئاسة نوفمبر الماضى، باعتباره- ربما- أفضل من أسلافه، لكن لم يكتمل العام إلا وشهدت العلاقات ما يشى بسلسلة من المواقف الأميركية.. تناقضت مع التوقعات المصرية التى أعطت لمصانعات الرئيس الأميركى نحو نظيره المصري.

ربما حجماً توقف عند مجرد كلمات.. قد لا تتطابق تماماً مع الأفعال، ودون الوعى بأنها ليست مجانية.. إلا أنها يقابلها التزام بشروط أميركية.. لا تختلف عما تعودت عليه واشنطن مع القاهرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى بشأن تطابق السياسة الخارجية للبلدين، من حيث اعتبار علاقة الأخيرة مع موسكو نقطة حمراء (بحسب تصريحات كبار المسئولين فى الإدارة الأميركية 1982) لا يجوز لمصر تجاوزها، كذلك الأمر مع «القوى الراديكالية» فى المنطقة، ناهيك عن تعاونها مع التكتلات الاقتصادية المنافسة للإستراتيجية الكونية الأميركية، الأمر الذى وإن تولد عنه بعض الاحتكاكات على رقعة علاقتهما فى العقود الماضية.. إلا أنه سرعان ما كانت القاهرة تستجيب بشكل أو آخر- ليس بالإطلاق- للمقتضيات الإقليمية الأميركية (..)، إلى الحد الذى وصل تعاونهما إلى أقرب ما تكون بعلاقة التابع بالمتبوع.

الأمر الذى خضع لمراجعات مصرية عميقة اعتباراً من صيف 2013.. لكن دون ما يمكن اعتباره استفزازاً من جانب الإدارة المصرية التى عاملت نظيرتها الأميركية دون إهدار للكياسة المفترضة للحفاظ بعلاقة غير متوترة مع واشنطن، إلا أن الخفض الأخير الأميركى للمعونة المصرية- وأسبابها- إلى غير ذلك من مواقف (..)، تناقض ما سبق أن أعلنه الرئيس «ترامب» عند استقباله الرئيس «السيسي» فى البيت الأبيض ربيع هذا العام عن «أن مصر ستشهد دعماً غير مسبوق».. توقعت معه الأوساط الإعلامية المصرية زيادة حجم المساعدات الأميركية- وليس العكس- خاصة مع ما أثارته بعض المواقف الأميركية الأخيرة من إحباطات- قد لا تكون غير نهائية- إلا أنها تثبت صحة اختيار مصر الانفتاح على علاقاتها الدولية الأخرى، كما قد يكون وقر فى قناعتها أن مصالح الأمم لا تقررها تصريحات رئاسية ارتجالية.

إنما يشاركها مؤسسات وشخصيات من الطبيعى أن يكون لهم رأى آخر فى ضوء الاعتبارات السياسية الداخلية الأميركية المعقدة (..)، وإلى أن تستعيد كل من التحركات الخارجية والأوضاع الداخلية لمصر.. سابق مكانتها كدولة ذات دور رائد فى الإقليم.. ومن ثم فى السياسة الدولية، وبالعكس، فإن المساحات الخالية التى كان يشغلها كل طرف فى إستراتيجية الآخر.. سوف تدعو كل من القاهرة وواشنطن إلى الاجتهاد فى البحث عن بديل، سواء عن مكانة شبه قطبية تقترب من المكانة التى تشغلها الولايات المتحدة، أو سواء فى البحث عن قوة إقليمية بديلة لمصر- كنقطة ارتكاز فعالة للسياسة الأميركية فى المنطقة.. وفى هذا فليتنافس المتنافسون.