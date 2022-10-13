بين الصعود والهبوط.. الدولار يتأرجح في تعاملات الخميس

يتأرجح الدولار الأمريكي الآن في نطاق ضيق في التعاملات الأوروبية المبكرة، اليوم الخميس، بين الصعود والهبوط، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي تمت مراقبتها على نطاق واسع، بينما انخفض الجنيه الاسترليني قبل النهاية المحتملة لبرنامج شراء السندات الطارئ لبنك إنجلترا، حسبما ذكر موقع “إنفيسيتينج دوت كوم”.

وهبط مؤشر الدولار الآن، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ إلى 113.175، ولكنه بقي قريبًا من ذروة 20 عامًا.

ولا يزال الطلب على الدولار متزايدًا بعد أن أظهر محضر اجتماع سبتمبر للبنك المركزي يوم الأربعاء أن صناع السياسة اتفقوا بالإجماع على الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لمكافحة التضخم.

وصرح المحللون لدى مؤسسة أي إن جي في مذكرة أن: “هذه هي الرواية التي تحافظ على الاتجاه العام لأصول المخاطرة هبوطيًا ويدعم الدولار، ولا نتوقع أن يتغير حتى الربع الأول من عام 23 على أقرب تقدير”.

وسيكون التركيز الرئيسي اليوم الخميس على إصدار أحدث بيانات التضخم الأمريكية، والتي من المتوقع أن تظهر أن التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين ظل أعلى من 8٪ في سبتمبر، ليظل قريبًا من ذروة 40 عامًا التي سجلها في وقت سابق من عام 2022.

وعلى صعيد آخر، انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.1068، مع تخلي الجنيه الإسترليني عن بعض مكاسبه أمس الأربعاء وسط عدم الوضوح بشأن ما إذا كان بنك إنجلترا سيسحب دعمه لأسواق الديون يوم الجمعة.

وصرح أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع أن البنك المركزي سينهي الدعم الطارئ للسندات في نهاية هذا الأسبوع. ولكن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية إلى أعلى مستوياتها في 20 عامًا ويبدو أن حكومة المملكة المتحدة الجديدة ملتزمة بخطط الإنفاق الخاصة بها، فمن المرجح أن يتعرض بيلي لضغوط للتراجع.

وأضاف محللو آي إن جي أنه: “يبدو أن تمديد الشراء الطارئ للذهب يحمل حاليًا المفتاح لتجنب عمليات بيع حادة أخرى في سوق الذهب والباوند”.

كما انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.9701 بعد تأكيد بيانات تضخم المستهلك الألماني عند مستويات مرتفعة في سبتمبر، بارتفاع 10.9٪ على أساس سنوي عند تنسيقها للمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف محللو “آي إن جي” أن: “مع تبقي أسبوعين على اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، تسعر الأسواق بالكامل تقريبًا في ارتفاع 75 نقطة أساس (70 نقطة أساس في منحنى مقايضات المؤشرات الليلية) وإجمالي 230 نقطة أساس للتضييق بحلول منتصف عام 2023”.