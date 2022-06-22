بين الرفع والخفض والتثبيت.. تعرف على رحلة أسعار الفائدة خلال 5 سنوات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس وسط أجواء من الترقب تميل أغلبها إلى اتجاه البنك المركزي لالتقاط أنفاسه والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مكتفيا برفعها 3% خلال الاجتماعين السابقين.

فكيف كانت رحلة أسعار الفائدة منذ 2017 ؟

قرر البنك المركزي في نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف وأعقب ذلك القرار رفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 14.75% و 15.75% على الترتيب.

في ديسمبر 2016 قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض .

في فبراير 2017 يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة .

وسجل التضخم الأساسى معدلا سنويا بلغ 30.86% فى يناير 2017 بسبب معدلات شهرية بلغت 4.89% فى المتوسط فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير .

في مارس 2017 المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض.

في مايو 2107 البنك المركزي يعود إلى سياسة التشديد النقدي ويرفع الفائدة 2% لتصبح 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض .

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى شهر يوليو 2017 ، رفع أسعار الفائدة مجددا على الإيداع والإقراض، بمقدار 200 نقطة أساس لتصبح 18.75% و19.97% على التوالي.

كما قام المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%.

حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ أغسطس 2017 وحتى فبرير 2018.

في فبراير 2018 بدأ البنك المركزي سياسة التيسير النقدي وقرر خفض أسعار الفائد 1% لتصبح 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض

وقال المركزي إن تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 ساهم فى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.

في مارس 2018 المركزي يقرر خفض الفائدة من جديد بواقع 100 نقطة لتصبح 16.75% و17.75% على الإيداع والإقراض.

ظلت أسعار الفائدة كما هي منذ مارس 2018 وحتى فبراير 2019 حيث قرر المركزي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لتصبح 15.75% و 16.75% على الترتيب.

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في 3 اجتماعات متتالية في مارس و مايو ويوليو من 2019 قبل أن يعود إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى وهذه المرة بواقع 1.5% لتصبح 14.25% و15.25% للإيداع والإقراض .

في سبتمبر 2019 المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% لتصبح 13.25% و14.25% للإيداع والإقراض.

في نوفمبر 2019 قرر البنك المركزي مجددا خفض أسعار الفائدة 1% ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 12.25% و13.25% على الترتيب.

وفي اجتماع طارئ في مارس 2020 يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة لتصبح 9.25%% و10.25% للإيداع والإقراض .

وقال المركزي وقتها إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ظلت أسعار الفائدة كما هي حتى اجتماع سبتمبر 2019 قبل أن يقرر المركزي خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 8.75% و9.75% للإيداع والإقراض .

في نوفمبر 2020 المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس جديدة لتصبح 8.25% و9.25% للايلاع والإقراض .

المركزي قرر تثبيت الفائدة عند 8.25% و9.25% خلال 10 اجتماعات متتالية وتحديد من ديسمبر 2020 وحتى فبراير 2022.

وفي مارس 2022 قرر المركزي في اجتماع استثنائي العودة إلى سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصبح 9.25% و10.25% للإيداع والإقراض .

كما قرر المركزي رفع الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح عند مستوياتها الحالية 11.25% و12.25%.

فماذا عن قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا ؟