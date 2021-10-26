بين إيجابي وتاريخي.. أحزاب تشيد بقرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة ، وجاء ببيان الرئاسة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك « يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر … بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد … هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء … وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار … ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر » .

قام العديد من رؤساء الأحزاب المدنية والقيادات الحزبية بالإعلان عن موقفها من هذا القرار ، كما أثنوا على ضرورته خاصة لدعم الإقتصاد والتنمية المستدامة

السادات : القرار خطوة إيجابية ومحفزة .. و يؤكد أن مصر لديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030 .

أبدى محمد أنور السادات « رئيس حزب الإصلاح والتنمية » سعادته وترحيبه بقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات بما يبعث رسالة طمأنينة وأمان وإستقرارويجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ويفتح أفاق جديدة لسوق العمل ويدفع حركة السياحة فى مصر بعد سنوات عانى فيها القطاع أزمات عديدة على أثر التخوفات من غياب الوعى والإستقرار.

وأكد السادات أن الغاء مد حالة الطوارئ يؤكد لكثيرين أيضا في الداخل والخارج أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا فى طريق الاستقراروالتنمية المشهودة وعادت مرة أخرى واحة للأمن والأمان ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030 .

إعتبر السادات القرار خطوة جيدة ومطلوبة يستتبعها خطوات وإجراءات لتحقيق ما تهدف إليه وتؤكد عليه الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي أطلقت مؤخرا .

كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة للشركاء والأصدقاء بما يعزز الثقة والشراكة الحقيقية .

رزق : إلغاء مد الطوارئ خطوة تاريخية وانتصار للدولة على الإرهاب

أشاد المستشار عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة المركزية بـ « حزب الشعب الجمهوري » ، بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، معتبرا ذلك خطوة تاريخية ورسالة إيجابية للعالم أجمع بأن مصر باتت دولة مستقرة وبلد الأمن والأمان.

وأوضح رزق، أن القرار جاء بعد انتصار الدولة على الإرهاب، والدور الكبير الذي قامت به رجال القوات المسلحة والشرطة خلال السنوات الماضية، مقدما التحية لشهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري،أن القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش حركة السياحة ، مشيرا إلي أن مصر لم تعد بحاجة لطوارئ وأنها استقرت بشكل كامل بفضل القيادة السياسية الحكيمة.

وذكر رزق، أن الرئيس السيسي وضع قواعد الجمهورية الجديدة ومصر بدأت مرحلة جديدة من التطوير والبناء والنهضة الحقيقية منذ توليه حكم البلاد، لافتا إلى أن الرئيس يعمل على تعزيز احترام الحقوق والحريات

عفيفي : القرار تاريخي ويصب في سجل إنجازات القيادة السياسية في قدرتها على مجابهة الإرهاب والتطرف

ثمن المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب « مستقبل وطن » ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار تاريخي ويصب في سجل إنجازات القيادة السياسية في قدرتها على مجابهة الإرهاب والتطرف والذي عانينا منه طيلة السنوات الماضية جراء حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.

ولفت هلال، أن هذا القرار يدعو للفخر والاعتزاز بوجود قائد حكيم شجاع قادر على اتخاذ القرارات الهامة في توقيتها المناسب، والملائم، لا سيما في ظل الرسائل الإقليمية والدولية المستمرة التي توجهها مصر لدول العالم مفادها أن مصر أصبحت قبلة الأمن والأمان على مستوى الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط، وأنها ستظل تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزز من فرص مكافحة الإرهاب ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في إدانه أي دولة أو مجتمع يقوم على دعم الجماعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، التحية لأبطال القوات المسلحة المخلصين والشرطة البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم وكتبوا بدمائهم شهادة نجاح وتطهير الأرض من بقايا الجماعات الإرهابية، وتحويل البقع التي امتلأت بالدماء إلى مدن تمتلء بالمشروعات القومية والأراضي الخضراء التي يزرع وينتج فيها أهلها، لافتا أن أصبحت سيناء على رأس الخريطة التنموية في مصر، وتم تدشين مشروعات تنموية عملاقة وشهدت نهضة غير مسبوقة يشهد لها العالم.

مطر : الدولة المصرية الأن ليست في حالة إلى مد حالة الطوارئ

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب « إرادة جيل » ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن توقيت هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب الغادر والخسيس، وأنه تم تطهير البلاد نهائيا من كل أعمال الخسة والنذالة وشهادة نجاح لرجال الجيش والشرطة وتكريما لدماء الشهداء

أشار مطر إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الدولة المصرية في 7 سنوات استطاعت دحر الإرهاب الأسود بعد أن كاد يفتك بها ويفتت أوصالها ويهدد أمنها واستقرارها، ويأتي كل ذلك بسب الجهود والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وثقه المواطن المصري في الرئيس وفي كافة جهود التنمية والبناء.

أضاف مطر ، أن الدولة المصرية الأن ليست في حالة إلى مد حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح يمتلك الوعي الكامل بكافة المخططات التي يتم تنفيذها لإسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.

وقال مطر إن هذا القرار تعبير عن شهادة نجاح لرجال الجيش والشرطة فى تنفيذ التكليفات الصادرة لهم بمواجهة الإرهاب إلى جانب الضربات الاستباقية لأبطال الأمن الوطنى .

الهدهد : قرار إلغاء الطوارئ يعكس الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيش فيه الدولة

أِشاد الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانون، أمين تنظيم حزب « حماة الوطن » بالجيزة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيش فيه الدولة خلال الفترة الماضية بعد القضاء على الإرهاب وقطع يد جماعة الإخوان الارهابية.

وأشار الهدهد، أن الدولة قدمت المئات من شهداء الجيش والشرطة للوصول إلى هذه الاستقرار، الذي سيحقق المزيد من فرص الاستثمار ويسمح بزيادة الانتاج والعمل علي استكمال رؤية الدولة ضمن خطتها في برنامج مصر 2030 بشكل أفضل، مشيرا الدولة نجحت في تجاوز مرحلة صعبة من تاريخها، وكان الرهان دائما على وعي المواطن المصري الذي تحمل الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته المتعلقة بإلغاء حالة الطوارئ.

وأكد على أن قرار الإلغاء سيعطي المزيد من الاستقرار وايضا يعطي صورة ايجابية عن الأوضاع الامنية والذي ينعكس بالإيجاب على ملفات هامة مثل عودة السياحة لطبيعتها والمزيد من فرص الاستثمار وزيادة الإنتاج.

السيد : إلغاء الطوارئ سيكون سبب قوى في جذب الاستثمار والسياحة

أثني رؤوف السيد على رئيس حزب « الحركة الوطنية » ، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالغاء حالة الطوارىء ووصفه بالقرار التاريخي والشجاع الذي يؤكد على أن مصر مقبلة على مرحلة انفتاح حقيقي في كافة المجالات خاصة لما يحمله القرار من معاني ودلالات تؤكد ان مصر لم تعد بحاجة لطوارئ وانها باتت بلدٍ الأمن والأمان .

وأضاف السيد على أن القرار يعزز الاستقرارا ويشجع الاستثمار ويعد بمثابة مرحلة تاريخية جديدة من عمر الدولة المصرية وينقلها نقله نوعية في المجال الحقوقي ويسد الباب امام ذرائع منظمات حقوق الانسان المشبوهة التي دائما ما كانت تأخذ من حالة الطوارئ ذريعة للطعن في الدولة وضرب استقرارها رغم ما نواجهه من حرب ضد الارهاب والتطرف الذي كان يستهدف مصر بشكل مباشر .

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على أننا بالفعل إمام قائد استثنائي وحدث تاريخي يغير شكل الدولة ويدعم جهودها المتواصلة من اجل بناء الديمقراطية الحقيقية وامام قرار يبعث برسائل اطمئنان للداخل والخارج وان مصر اصبحت واحة إلامن والامان وانها دفعت الثمن باهظاً من دماء ابنائها الشهداء وابطال الجيش والشرطة .

وأضاف رؤوف السيد أن قرار الرئيس المفاجئ يبعث الامل في غد افضل ويعد بمثابة خطوة واثبة من خطوات بناء الجمهورية الجديدة وارساء قواعدها التي ترسخ بقاء الدولة وتعظم من امنها واستقرارها مشدداً على ان أن الانجازات الموجوده الان على الارض وفي كل مكان تؤكد اننا امام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامه ويقفز بنا إلى المستقبل بسرعه كبيره نحو المستقبل وبناء الوطن .

وأشار إلى أن إلغاء الطوارئ سيكون سبب قوى في جذب الاستثمار والسياحة ويؤكد على أن مصر لديها مصداقية عالية بالغاء حالة الطوارئ لعدم الحاجة اليها الان وان الوضع الذي وصلنا له بفضل دماء الشهداء من ابطال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين الذين دفعو حياتهم فداء لتراب الوطن وابنائه للوصول لذلك الاستقرار .