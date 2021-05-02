بينهم 561 بالإعدام والمؤبد.. الداخلية: تنفيذ 225.8 ألف حكم قضائي في إبريل (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية عن تنفيذ قطاع الأمن العام خلال شهر إبريل، 2258553 حكمًا قضائيًا، بينها 10 أحكام بالإعدام، و461 آخرين بالسجن المؤبد.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية، أن الأحكام شملت: 9600 حكم جناية، 675736 جزئي، 134071 حكم مستأنف، 1109054 غرامة، 330092 حكم مخالفة.

كشف الجرائم

وكشف قطاع الأمن العام، غموض 309 حوادث خطف، قتل، سرقات بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة، بإجمالي 488 متهمًا، واستعاد 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، 360 قضية أحداث، وحرر 16542 قضية مرافق عامة.

وأسفرت الجهود عن مصرع عنصرين وضبط 2228 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة- الدقهلية – الغربية–السويس– كفر الشيخ– قنا – المنيا – الشرقية – سوهاج– الأقصر– المنوفية– القليوبية– البحرالأحمر– دمياط– أسوان– البحيرة– الإسماعيلية– الفيوم- بورسعيد– بنى سويف.

وبلغ إجمالي المضبوطات 1458 قطعة سلاح ناري (رشاش، 218 بندقية آلية، 3 بنادق رصاص، 238 بندقية خرطوش، 35 مسدس، 963 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وذكرت الداخلية أن المتهمين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها “قتل- شروع فى قتل- سرقة- مخدرات- سرقة بالإكراه- سلاح.

تجارة الأسلحة والمخدرات

على صعيد متصل، ضبـط رجال الأمن 4485 قطعة سلاح ناري، بحوزة 3753 متهمًا، أبرزهم: 3 رشاش، 367 بندقية آلية، 662 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 209 مسدسات، 3244 فرد محلي، 7838 طلقة مختلفة الأعيرة، 465 خزينة، 6055 قطعة سلاح أبيض.

كما ضبطت 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 2 بندقية ” غير مششخنة”، 14 فرد محلي، أجزاء وأدوات التصنيع، 46 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 135 متهمًا، ارتكبوا 203 حوادث.

وضبط 690 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 4 بنادق آلية، 5 بنادق “غير مششخنة”، 4 مسدسات، 210 فرد محلي، 141 طلقة مختلفة الأعيرة، 449 سلاح أبيض.



وبمجال مكافحة المخدرات، ضبطت 5947 قضية ضبط خلالها 6383 متهمًا، وبحوزتهم كميات من مخدر البانجو وزنت 769,411 كيلو جرام، و60 شجيرة بانجو، الحشيش 500.509 كيلو جرام، الهيروين 104.453 كيلو جرام، الأفيون 15.769 كيلو جرام، الأستروكس 64.726 كيلو جرام.

وعثرت على كميات من مخدر الفودو وزنت 6,906 كيلو جرام، شابو 33,880 كيلو جرام، البودر 19,808 كيلو جرام، الهيدرو 15,337 كيلو جرام، الآيس 802 جرام، الكيتامين 3,566 كيلو جرام، ماكستون فورت المخدر بلغت 36سم3، 181147 قرص مخدر.

حصاد الداخلية في شهر

وواصلت أجهزة الأمن، استهداف البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة “السحر والجمال” بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 2742 متهمًا، وبحوزتهم 124 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 72 قطعة سلاح أبيض.

وحررت 149 قضية إتجار بالمواد المخدرة، مع تنفيذ 24416 حكمًا قضائيًا، وضبط 3144 قضية متنوعة، و3 متهمين ومراقب هارب، وتشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث، وضبط فحص 10369 عنصرًا إجراميًا.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو يوضح حصاد قطاع الأمن العام خلال شهر إبريل الماضي: