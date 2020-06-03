بينهم 3 أطفال وامرأتان.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في 5 حوادث مرورية

لقيت طالبة جامعية وبائعة ملابس مصرعهما وأصيب 8 أشخاص آخرين بينهم 3 أطفال، في حوادث مرورية مختلفة وقعت اليوم الأربعاء، بالعديد من المحافظات.

وتنشر “المال” تفاصيل 5 حوادث سير، وقعت على طرق محافظات القاهرة والجيزة وسوهاج والقليوبية.

مصرع طالبة جامعية

في القاهرة، لقت طالبة جامعية مصرعها في حادث مروري، على طريق السويس – الصحراوي، وأصيب طفل بعدما صدمته سيارة ملاكي أعلى كوبري الوايلي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية عن وقوع حادث مروري، ووجود متوفي بطريق السويس – الصحراوي.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، بداخلها طالبة، 19 عامًا.

وبالكشف اتضح وفاة الطالبة، ونقلتها سيارة الإسعاف للمستشفى، ورفع آثار الحادث مع إعادة حركة المرور لطبيعتها.

طيارة ورقية تتسبب في صدم طفل بالوايلي

كما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا عن إصابة طفل بعدما صدمته سيارة أعلى كوبري سكة الوايلي، أثناء لعبه بطيارة ورقية، ونقل إلى المستشفى.

اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني بمحور 26 يوليو

وفي الجيزة، أصيب شخصان بسبب حادث اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني لمحور 26 يوليو بوصلة جهينة، بنطاق مدينة 6 أكتوبر، بعد صعودها أعلى الرصيف.

تلقى بلاغ الحادث غرفة عمليات نجدة الجيزة، وانتقلت الخدمات المرورية ورفعت الحطام، وسيرت حركة المرور.

إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتي توكتوك

وإلى محافظة سوهاج، أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان بسبب اصطدام مركبتي “توكتوك” بمدينة طهطها.

ونقل المصابين إلى مستشفى طهطها العام، واختلفت إصابتهم من كدمات وسحجات وكسور.

واتضح أن الحادث وقع بين مركبتي “توكتوك” بدون ترخيص، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحدهما.

مصرع بائعة ملابس في حادث تصادم أتوبيس

وفي محافظة القليوبية، لقيت بائعة ملابس مصرعها، في حادث تصادم أتوبيس، أمام قرية دندنة بمدينة طوخ، في الطريق الزراعي بنها – القاهرة، اتجاه مدينة بنها.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث واتضح أنها تبلغ من العمر 20 عامًا، ومقيمة بمحافظة المرج، ونقلت الجثة إلى المستشفى.

تكثيف الحملات للحد من الحوادث

يذكر أن المرور كثفت من حملاتها أعلى المحاور والشوارع لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، أو السير بسرعة زائدة.

3944 مخالفة مرور في يوم

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3944 مخالفة مرورية متنوعة.

وسجلت 880 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 189 مخالفات السير بدون تراخيص “قيادة وتسيير”، 20 دراجة نارية، 23 مخالفة موقف عشوائي، 17 مخالفة شروط الترخيص.