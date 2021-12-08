بينهم هيرميس.. أبو قير للاسمدة تتعاقد مع 4 شركات لترويج الطرح فى البورصة

أبو قير للأسمدة تفصح عن تعاقد المساهمين الرئيسين مع أربع شركات للترويج لطرح البورصة

أعلنت شركة أبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية، عن تعاقد المساهمين الرئيسين مع 4 شركات متخصصة فى الاكتتابات لترويج عملية الطرح الإضافى فى البورصة بينهم المجموعة المالية هيرميس.

وأفادت أبو قير للاسمدة فى إفصاح للبورصة المصرية الأربعاء، بتلقيها بريدا إلكترونيا بتاريخ 7 ديسمبر من شركة إن اى كابيتال مستشار برنامج الطروحات الحكومية للتأكيد على هذا التعاقد.

وأشار البريد الالكترونى المرسل للشركة إلى إبرام 4 مساهمين رئيسيين بها عقد تقديم خدمات ترويج وتسويق جزءًا من أسهمها مع شركات (سي آى كابيتال، رينيسانس كابيتال مصر، المجموعة المالية هيرميس، الأهلى فاروس).

ويهدف التعاقد إلى ترويج وتسويق حصة أسهم إضافية (تعادل 10%) تعتزم أبو قير للأسمدة طرحها فى البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة، بين أربعة كيانات رئيسية هم :بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة،القابضة للصناعات الكيماوية.

مصادر: أبو قير للأسمدة تروج للطرح فى الخارج عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس “

البورصة المصرية

وقالت مصادر للمال فى وقت سابق، إن مديرى طرح أبو قير للأسمدة يعتزمون الترويج لحصة تتراوح بين 10 إلى 15% عبر تقنية «فيديو كونفرانس» للعملاء والصناديق والمؤسسات المالية المختلفة.

وقالت المصادر فى تصريحات منشورة نوفمبر 2021، إن بنكى الاستثمار «سى آى كابيتال» و«رينيسانس كابيتال» المكلفان بإدارة الطرح يعتزمان الترويج للطرح فى عدد من دول الخليج «الإمارات والسعودية والكويت»، إلى جانب دول أوروبا وإنجلترا وأمريكا.

وكلف مجلس إدارة الشركة فى نوفمبر قبل الماضى 2020 قطاع الشؤون القانونية بها لدراسة مدى إمكانية التحويل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وقالت أبو قير فى إفصاح للبورصة (5 نوفمبر ) إن هذا الأمر يأتى فى إطار رغبتها فى الاستفادة من تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأظهرت أحدث مؤشرات مالية للشركة ،ارتفاع أرباحها بنسبة %88 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (انتهى سبتمبر الماضى) لتسجل 1.28 مليار جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 686.5 مليون جنيه ربح خلال الفترة المقارنة.

مجلس الإدارة يختار الأهلى كابيتال لتدبير تمويل مشروع الميثانول العالمى

ووافق مجلس إدارة أبو قير للأسمدة فى 5 ديسمبر الجارى على اختيار شركة الأهلى كابيتال القابضة مستشارا ماليا لشركة العالمية للميثانول (تحت التأسيس).

ومن المقرر أن تتولى الأهلى كابيتال مهام المستشار المالى للشركة العالمية للميثانول ومشتقاته (تحت التأسيس ) لتوفير التمويل اللازم لمشروعها المزمع إقامته فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتدرس أبو قير للأسمدة منذ العام الماضى إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار.

وقالت الشركة فى (6 اكتوبر الماضى) إن هذا المصنع سيتشارك فى ملكيته شرك حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال القابضة.

وتتوقع الشركة أن تتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنتاج مليون طن ميثانول سنويا، و400 ألف طن أمونيا توجه جميعها للتصدير. ومن المخطط إنشاء المشروع داخل المنقطة الاقتصادية لميناء السخنة.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تخصيص 1.6 مليون متر مربع لتنفيذ المشروع.

كما حصلت على موافة مبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية بكمية الغاز اللازمة.

وتقول الشركة إن هذا المشروع سيتم تمويله بواقع 70 % قروضًا بنكية، و30% تمويلًا ذاتيًا رأس المال المدفوع للشركة الجديدة الخاصة بالمشروع.