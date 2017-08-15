بينهم ميسي ورونالدو.. اليويفا يكشف عن قائمة أحسن لاعب بـ 2017

على المصرى





أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، عن القائمة المختصرة لأفضل ثلاثة لاعبين، يتنافسون للحصول على جائزة أحسن لاعب فى القارة العجوز لعام 2017، التى سيتم الكشف عنها خلال حفل سيقام بمدينة موناكو الفرنسية يوم 24 أغسطس الجارى.





وجاء الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، المتوج بالجائزة في الموسم الماضي على رأس القائمة، بجانب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وحارس يوفنتوس الإيطالي جان يلويجي بوفون.





وحصل كل مـــن ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب فـــي أوروبا مرتين فـــي وقـــت ســـابق، حيث نالها الساحر الأرجنتيني موسم 2010 – 2011 و 2014 – 2015 ، فـــي المقابل توج بها رونالدو موسم 2013 – 2014 وبالموسم الماضي، فـــي حين نال الجائزة الرسام انيستا موسم 2011 – 2012 ، وخطفها الفرنسي فرانك ريبيري موسم 2012 – 2013.





وفى السياق ذاته، كشف اليويفا عن القائمة المختصرة لجائزة السيدات، والتى يتنافس عليها الثلاثى، الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورج الألمانى، والألمانية دزينفر ماروزان لاعبة ليون الفرنسى، والهولندية ليكي مارتنز لاعبة برشلونة الإسبانى.