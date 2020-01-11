بينهم موظف بريد.. عصابة عملة تجمع 12 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيلًا عصابيًا مكون من 7 أشخاص بينهم موظف بالبريد، تخصص نشاطهم في الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج وبلغت تعاملاتهم المالية خلال عام 12 مليون جنيه، وألقي القبض على 3 منهم.

تهريب مدخرات المصريين بالخارج عبر معبر السلوم

التفاصيل تعود لاشتباه الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة، بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية، في أحد الأشخاص، وتبين أنه عامل -مقيم في مركز بيلا بكفر الشيخ- أثناء تواجده بمحيط الكمين، وبحوزته مبلغ قدره مليون و850 ألف جنيه، 1000 ريال سعودي، 2 هاتف محمول.

وعند سؤال الشخص عن مصدر تلك المبالغ المالية، قال إنه اشترك مع 6 أشخاص، بينهم شقيقيه ويعملان بإحدى الدول العربية، في تحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد، من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البري.

أدوار 7 متهمين

وأضاف أن مهمة اثنين آخرين تتمثل في تغيير تلك الأموال للعملة الوطنية، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وتابع في أقواله أن مهمته وآخر هي استلام تلك الأموال، وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المُشار إليهم، والمقيمين بمحافظة كفر الشيخ. المتهمون في عصابة تجارة العملة

وأوضح أنه يعمل على تسليم باقي المبالغ إلى أحدهم موظف بأحد مكاتب البريد، مستغلاً وظيفته في تحويل تلك المبالغ المالية لذوي العاملين المقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ، من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها بينهم.

وتشكلت مأموريات أمنية عقب تقنين الإجراءات لاستهداف المذكورين، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط اثنين منهم.

1932 حوالة في عام بقيمة 12 مليون جنيه

وبمواجهتهما أيدا ما جاء في اعترافات المتهم المضبوط، وأكدا على ارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وأمكن التوصل إلى 1932 حوالة بريدية تم إجرائها خلال عام 2019، بإجمالي مبالغ بلغت 11,962,477 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية لعرض المتهمين على النيابة المختصة للتحقيق معهم، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الهاربين.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية على استمرار جهود أجهزتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إدارة الأنشطة غير المشروعة بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية.