بينهم منى زكي وحلمي وعز.. تعرف على أبرز النجوم المكرمين في مهرجان دير جيست اليوم

تقيم مؤسسة دير جيست حفلها السنوي الكبير مساء اليوم الجمعة بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، وتكرم فيه كوكبة من نجوم الفن في التمثيل والغناء.

حيث يمنح المهرجان اليوم جوائز خاصة للنجم إيهاب توفيق تقديرا لمشواره الغنائي وكذلك الفنان رياض الخولي، ويكرم أيضا أسرتي مسلسل الاختيار والعائدون عن تميزهم في موسم رمضان 2022 هذا العام.

وتحصل النجمة دنيا سمير غانم على جائزة أفضل فنانة كوميدية ، وتمنح جائزة افضل فنانة صاعدة للنجمة الشابة هنا الزاهد وأفضل فيلم لكيره والجن.

وتفوز النجمة منى زكي أيضا بجائزة أفضل فنانة وأفضل فنان كوميدي ستمنح للنجم أحمد حلمي.، ويتم منح النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز جوائز عن فيلم كيرة والجن كأفضل ممثل لكلاهما والنجم عمرو يوسف يمنح جائزة عن مسلسل وعد إبليس.

بينما تمنح دير جيست جوائز لريهام عبد الغفور وروجينا وهالة صدقي ومحمد علاء عن تميزهم في مسلسلات هذا العام.

ويحصل النجم تامر حسني على جائزة أفضل مطرب والنجمة أصالة نصري على جائزة أفضل مطربة، وجائزة أفضل صوت صاعد للفنانة زينب حسن وأفضل فنان شاب أحمد جمال وأفضل فنان شعبي محمود الليثي وأفضل فنان شاب مطربا لأحمد جمال وأفضل شاعر لتامر حسين وأفضل ملحن عزيز الشافعي وأفضل باند موسيقى فريق كاريوكي.

