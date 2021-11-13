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بينهم طفل.. انتشال 3 جثامين أسفل عقار روض الفرج المنهار

مكون من 5 طوابق.
أماني عوض 4:37 م, السبت, 13 نوفمبر 21 4:37 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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تمكن فريق الإنقاذ البري التابع لقوات الحماية المدنية في القاهرة، من انتشال 3 ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار، بشارع سيدي الحلي، اليوم السبت، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

انهيار عقار روض الفرج

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إشارة من النجدة، عن انهيار عقار، مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية بمنطقة روض الفرج.

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وأخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة احترازيًا، وذلك حرصًا علي حياة قاطنيها، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جثمان صاحبة العقار المنهار ونجلتها من أسفل ركام المنزل، ونقلت الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

انتشال جثامين وإخلاء العقارات المجاورة

وتجري قوات الحماية المدنية، عملية رفع ركام للعقار رقم 10 المنهار بشارع سيدي الحلي، بمنطقة روض الفرج، ويستمر البحث عن ضحايا آخرين.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث عقب وقوع الحادث، وأشرفت على عملية إنتشال الجثامين في ظل تواجد محافظ القاهرة.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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