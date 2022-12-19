بينهم شارع علي أمين.. غلق وتحويلات مرورية في 3 طرق بالقاهرة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات بشارع على أمين في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي للشارع المشار إليه.

وتكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من مساء يوم الأحد الموافق 18/12/2022، حتى صباح يوم الخميس الموافق 22/12/2022 على أن تكون فترة الغلق والأعمال (ليلاً فقط)، من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

والغلق الكلي لشارع على أمين بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر، وحتى شارع البخارى بالاتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس مع تحويل حركة المرور يميناً شارع الخليفة الظافر، فيساراً شارع أبو الوارس فيساراً شارع البخارى تجاه شارع على أمين.

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمطلع كوبرى تقاطع شارع مصطفى النحاس مع الطيران ويوسف عباس بالإتجاه القادم من عباس العقاد تجاه إمتداد رمسيس، وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح الكوبرى القادم من شارع الطيران تجاه يوسف عباس إستكمالاً لإعمال تركيب الكمرات.

وتنفذ تلك الأعمال إبتداءً من مساء يوم الإثنين الموافق 19/12/2022 حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 21/12/2022، على أن تكون فترة الغلق والأعمال (ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

وتجري بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من مصطفى النحاس يسلك يميناً شارع الطيران (مسطح الكوبرى) تجاه محور النصر.

القادم من شارع الطيران إستكمال السير بشارع عبدالله العربى فيميناً شارع جمال سليم تجاه محور الشهيد.

على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق فى تمام الساعة 6 صباحاً على مدار فترة الأعمال.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.