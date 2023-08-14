«بينهم سيدة ونجلها».. إصابة 3 أشخاص بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة ونجلها بأعيرة خرطوش، خلال مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة ، بعدما تصادف مرورهم أثناء الواقعة.

كان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول “سائق”، طرف ثانٍ: مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد، كلاهما مقيمان بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بسبب وجود خلافات مالية بينهما وخلالها الأول أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عن ذلك حدوث إصابة الثاني المنوه عنها، وإصابة سيدة ونجلتها تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبحوزته “فرد خرطوش” المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.