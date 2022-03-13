بينهم سيدة وطفلة.. وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت بدورها إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى متواجدة بشارع الجلاء بمدينة طنطا، وذلك بالقرب من موقف السيارات القديم.

وفي هذا الصدد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية فور تلقي الشكوى بالتوجه إلى موقعها، حيث تم العثور على المواطنة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة وفور الانتهاء فقد تم إيداع المواطنة بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة طنطا لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود شاب بلا مأوى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، علما بأن الشاب يعاني من مرض نفسي، حيث أدى ذلك إلى قيامه بالتجرد من ملابسه أمام المارة من السيدات بالمنطقة، وقد ناشد الأهالي المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا الإطار وفور تلقي الشكوى تولى المختصين بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة وفور إنهاء الإجراءات، وتم التنسيق من خلال المنظومة بالمسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة.

وتولى أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحيرة إيداع الشاب بمستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه تمهيدا لايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود فتاه تبلغ من العمر ١٢ عامًا بلا مأوى، وذلك بقرية شبراويش بالقرب من مدرسة طلعت حرب الابتدائية، الأمر الذي يعرض حياة الفتاة للخطر.

وفي هذا الإطار وفور تلقي الشكوى فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، وببحث ودارسة الشكوى فقد تم العثور على الفتاة محل الشكوى وتحرير محضر بالواقعة وتسليمها إلى الأهل، حيث تعهد الأهل برعاية الفتاة والحفاظ عليها من مخاطر الشارع.

وفي الوقت ذاته وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى أخرى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بوجود مواطن مسن بلامأوى يقيم علي رصيف أحد المقاهي وأحيانا يسمح له صاحب المقهى بالنوم بداخلها.

وفي هذا الإطار تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد ببحث ودراسة حالة المواطن، حيث تبين أنه يبلغ من العمر ٥٧ عاما وليس لديه عائل، حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وفور الانتهاء فقد تم إيداعه بدار كبار بلا مأوى ببورسعيد لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.