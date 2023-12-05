بينهم سيدة.. ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص بينهم سيدة، لاتهامهم بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن 4 أشخاص ينقبون عن الآثار بأحد العقارات، بدائرة قســـم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم أثناء أعمال الحفر بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.

وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة.

واتخذت الإجراءات ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.