بينهم «جواهرجي».. القبض على 3 تجار في العملة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى كشف الأجهزة الأمنية نشاط صاحب محل مجوهرات -مقيم بمحافظة الجيزة- أثناء استقلاله السيارة ملكه، وعثر بداخلها على مبالغ مالية “محلية وأجنبية”.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمناقشته عن مصدر المبالغ المالية المضبوطة، أقر بتحصله عليها من العمالة المغتربة بالمنطقة محل سكنه.

كما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أن عامل بشركة شحن -مقيم بمحافظة الجيزة- تزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبصحبته تاجر قطع غيار -مقيم بمحافظة القاهرة- أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية “محلية وأجنبية”.

وبمواجهة المتهمين بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.