«بينهم تشكيل دولي يبدلها من الصراف الآلي».. تفاصيل سقوط 3 عصابات لترويج العملات المزورة قبل العيد

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف 3 عصابات تخصصت في تقليد وترويج العملات الأجنبية والمحلية، ومحاولة إغراق السوق بها قبل عيد الفطر المبارك، بينهم عصابة تقلد العملات الأجنبية في الخارج وتدخلها البلاد عن طريق أحد الأشخاص الذي يعمل بدوره مع آخرين في استبدالها من ماكينات الصراف الآلي، والراغبين في تغيير العملات.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين في العصابات الثلاث في محافظة القاهرة والجيزة والشرقية.

وتنشر “المال” تفاصيل ضبط المتهمين وحيلهم في تقليد وترويج العملات المقلدة على الأسواق، كما كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية.

عصابة إدخال العملات المزيفة للبلاد

في محافظة الجيزة القضية الأولى الخاصة بتقليد العملات الأجنبية، أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تشكيل 3 أشخاص -أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول غير متواجد بالبلاد، والآخران مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة- عصابة تخصصت في إدخال العملات الأجنبية المقلدة للبلاد من الخارج بواسطة الأول، واشتراكهم في ترويجها بالبلاد عن طريق استبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية عن طريق “تغيير العملة”، بالإضافة لاستبدالها بأخرى صحيحة عبر ماكينات الصراف الآلي عن طريق الغش والتدليس مُستخدمين في تنقلاتهم سيارة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتعامل الفني تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وباستهداف المتهمان أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهما مبلغ مالي فئات ورقية مختلفة “مقلدة”، مبلغ مالي صحيح من متحصلات نشاطهما الإجرامي، 3 هواتف محمولة، السيارة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأخير “المتواجد بإحدى الدول بالخارج”.

وبارشادهما حددت بعض المبالغ المالية المقلدة التي تمكن المتهمون من استبدالها إلى العملة الصحيحة من خلال الأسلوب الإجرامي المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تجارة مخدرات وتقليد عملات

وفي القاهرة قضية أخرى، تمكنت فيها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص -مقيمون بمحافظة القليوبية- أثناء استقلالهم مركبة “توك توك” قيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي صحيح، مبالغ مالية مزورة، هاتفي محمول.

وبمواجهتهم أقر اثنين منهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما.

وأضافا بتحصلهما على المبالغ المالية “المزورة” من أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة القليوبية- وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني تبين أن حدهم شارك 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة- كونوا عصابة تخصصت في تزييف العملات المالية بأسلوب الطباعة، بقصد ترويجها على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القليوبية والجيزة، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على عملات ورقية “مزورة”، كارت ذاكرة يحوى برامج للطباعة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى برامج للطباعة، طابعة ألوان.

وبمواجهتهم أقروا بتزييف العملات الورقية وترويجها على المواطنين على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تزوير العملات المحلية

وفي الشرقية ضبطت قضية ثالثة في ترويج العملات المزيفة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطني، أن شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية- يمارسان نشاطًا إجراميًا تخصص في تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الأوراق المعدة للتقليد، طابعة حديثة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي، مبلغ مالي صحيح من متحصلات نشاطهما الإجرامي، طبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها عدد من طلقات صوت، هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على صور ورسائل نصية وصوتية تفيد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.