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بينهم تاجر مخدرات.. القبض على أطراف مشاجرة في الزاوية الحمراء

وعرض المتهمون على النيابة العامة.
أماني عوض 2:40 م, السبت, 31 يوليو 21 2:40 م, السبت, 31 يوليو 21

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ألقت أجهزة الأمن القبض على طرفي مشاجرة نشبت في محافظة القاهرة بمنطقة الزاوية الحمراء ، وضبط ضمن المتهمين أحد تجار المخدرات وبحوزته حقيبة تحتوى على مخدر الحشيش.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا عن حدوث مشاجرة في المنطقة.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهما: طرف أول تاجر خردة -مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

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وطرف ثان: أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات بينهما.

وأوضح الفحص أن المشاجرة تطورت وتعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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