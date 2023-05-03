بينهم أجنبي.. سقوط عصابة ترويج عملات مزورة في القاهرة

سقطت عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية بمحافظة القاهرة، وذلك بعدما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته مبلغ 7 آلاف دولار أمريكي “مقلدين”.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من شخص مقيم بمحافظة الجيزة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الجيزة- والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وباستهدافهم أمكن ضبطهم.

وعثر بحوزتهم على جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز ماسح ضوئي، فلاش ميموري تحتوي على البرامج المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي، مقص، كمية من الأوراق المستخدمة في تقليد العملات، مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية “مقلدة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا في مجال تقليد العملات الأجنبية والوطنية، باستخدام الأدوات المضبوطة بحيازته، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.